La agenda de la TV del miércoles: River por la Copa Sudamericana, más Copa Libertadores y Roland Garros
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 27 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Independiente del Valle vs. Rosario Central. Fox Sports
- 19 Libertad vs. Universidad Central. Fox Sports 2
- 21:30 Bolívar vs. Independiente Rivadavia. Fox Sports 2
- 21:30 Corinthians vs. Platense. Fox Sports
- 21:30 Peñarol vs. Independiente Santa Fe. Fox Sports 3
- 21:30 Fluminense vs. Deportivo La Guaira. Disney +
Copa Sudamericana
- 19 Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello. ESPN 4
- 19 Caracas vs. Botafogo. DSports + (1613)
- 19 Cienciano vs. Juventud. ESPN 3
- 19 Racing vs. Independiente Petrolero. DSports (1610)
- 21:30 Olimpia vs. Audax Italiano ESPN 3
- 21:30 RB Bragantino vs. Carabobo. DSports + (1613)
- 21:30 River vs. Blooming. ESPN
- 21:30 Vasco da Gama vs. Barracas Central. DSports (1614)
Conference League
- 16 Crystal Palace vs. Rayo Vallecano. La final. ESPN
TENIS
Roland Garros
- 6 La segunda rueda, con Marco Trungelliti vs. Karen Khachanov, Thiago Tirante vs. Alejandro Davidovich Fokina, Camilo Ugo Carabelli vs. Andrey Rublev, Mariano Navone vs. Jakub Mensik, Jasmine Paolini vs. Solana Sierra. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 15 Tomas Machac vs. Alexander Zverev, por la segunda ronda. ESPN 2 y Disney+
CICLISMO
- 8 Giro de Italia. La etapa 17. DSports 2 (1612)
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