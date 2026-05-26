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La agenda de la TV del miércoles: River por la Copa Sudamericana, más Copa Libertadores y Roland Garros

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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River recibe a Blooming y busca cerrar el grupo de la Copa Sudamericana en el primer lugar
River recibe a Blooming y busca cerrar el grupo de la Copa Sudamericana en el primer lugarAIZAR RALDES - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 27 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Independiente del Valle vs. Rosario Central. Fox Sports
  • 19 Libertad vs. Universidad Central. Fox Sports 2
  • 21:30 Bolívar vs. Independiente Rivadavia. Fox Sports 2
  • 21:30 Corinthians vs. Platense. Fox Sports
  • 21:30 Peñarol vs. Independiente Santa Fe. Fox Sports 3
  • 21:30 Fluminense vs. Deportivo La Guaira. Disney +
Platense se juega a todo o nada su chance de seguir en carrera en la visita a Corinthians
Platense se juega a todo o nada su chance de seguir en carrera en la visita a CorinthiansJUAN MABROMATA - AFP

Copa Sudamericana

  • 19 Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello. ESPN 4
  • 19 Caracas vs. Botafogo. DSports + (1613)
  • 19 Cienciano vs. Juventud. ESPN 3
  • 19 Racing vs. Independiente Petrolero. DSports (1610)
  • 21:30 Olimpia vs. Audax Italiano ESPN 3
  • 21:30 RB Bragantino vs. Carabobo. DSports + (1613)
  • 21:30 River vs. Blooming. ESPN
  • 21:30 Vasco da Gama vs. Barracas Central. DSports (1614)

Conference League

  • 16 Crystal Palace vs. Rayo Vallecano. La final. ESPN

TENIS

Roland Garros

  • 6 La segunda rueda, con Marco Trungelliti vs. Karen Khachanov, Thiago Tirante vs. Alejandro Davidovich Fokina, Camilo Ugo Carabelli vs. Andrey Rublev, Mariano Navone vs. Jakub Mensik, Jasmine Paolini vs. Solana Sierra. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 15 Tomas Machac vs. Alexander Zverev, por la segunda ronda. ESPN 2 y Disney+
Thiago Tirante se enfrenta con Davidovich Fokina en un duelo muy atractivo en París
Thiago Tirante se enfrenta con Davidovich Fokina en un duelo muy atractivo en ParísBSR Agency - Getty Images Europe

CICLISMO

  • 8 Giro de Italia. La etapa 17. DSports 2 (1612)
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