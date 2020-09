Carlos Tevez encabeza la fila en el entrenamiento de Boca en Ezeiza, a pocas horas de emprender el viaje a Paraguay Crédito: Javier Garcia Martino/Photogamma

Franco Tossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 20:48

En Boca se acercan horas decisivas: el jueves se reanuda la Copa Libertadores con la visita ante Libertad, en Asunción. Por varias horas dominó la preocupación respecto del viaje a Paraguay, pero las últimas noticias fueron más alentadoras y por la tarde llegó el alivio para la directiva y el cuerpo técnico.

En las últimas horas se habrían llevado a cabo nuevos hisopados para tener un panorama más claro sobre el estado de sus jugadores, luego de los 22 infectados que aparecieron en una burbuja sanitaria para nada exitosa. Los resultados estuvieron lejos de ser los esperados: los que hasta el momento no contrajeron la enfermedad se mantendrían así, pero muchos de los que estuvieron infectados continuaron dando positivo pese a recibir hace días el alta médica (aislamiento de diez días, recomendado para deportistas) y se entrenaran en el predio de Ezeiza al mando de Miguel Ángel Russo, ya que el período de recuperación fue cumplido y ya no contagiarían.

Entrenamiento de Boca; Mauro Zárate, en primer plano Crédito: Javier Garcia Martino/Photogamma

El día clave era el martes, porque a primera hora se realizarán los últimos tests debido a que, por la tarde, Conmebol deberá tener el listado de futbolistas que arrojen negativo y estarían en condiciones ideales de emprender, 24 horas después, el viaje a Asunción, según lo establecido en el protocolo diagramado por la entidad madre del fútbol sudamericano. En efecto, el alerta era ruidoso en Boca consciente de que las últimas pruebas marcaron un panorama pesimista. No obstante, en el transcurso del lunes apareció una noticia que calmó los dolores de cabeza.

¿Cuál fue? El Ministerio de Salud de Paraguay, junto a Conmebol, se pusieron de acuerdo en modificar algo fundamental: según trascendió, se permitirá a los futbolistas infectados subirse al avión, siempre y cuando se ratifique que son casos simplemente detectables. ¿Qué significa esto? Que se trata de infectados que ya avanzaron en su mejoría y no son capaces de transmitirle el virus a otros.

Guillermo Pol Fernandez y Eduardo Salvio, durante la práctica en Ezeiza Crédito: Javier Garcia Martino/Photogamma

El doctor Julio Borba, viceministro de Atención Integral a la Salud en Paraguay, expresó en declaraciones a la prensa de su país que "los jugadores que dieron positivo podrán ingresar a Paraguay, siempre y cuando cumplan con el protocolo sanitario de nuestro país. Ellos tienen que traer un documento en el que certifican cuándo fue el último test que se hizo, y si da positivo, que conste que hayan pasado 15 días desde el primer hisopado que dio positivo. La curva del contagio duran del tercero al duodécimo o decimotercer día, así que ya no tendrían posibilidad de contagio; si se cumplieron los 15 días, ya no hay riesgo. De todos modos, la dirección de vigilancia sanitaria está en contacto permanente con la Conmebol. Se supone que somos personas serias".

La confusión que reinó durante varias horas se produjo porque, mientras la Conmebol autorizaba a Boca a viajar a Asunción con futbolistas que dieron tests positivos tras los 14 días de aislamiento sin síntomas de coronavirus, un funcionario del gobierno paraguayo informaba lo contrario. Guillermo Sequeira, director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud paraguayo, afirmó en la radio AM 650 de Asunción que "todos los jugadores que bajen al aeropuerto deben mostrar el test negativo y los positivos al Covid-19 no van a poder ingresar al país".

Miguel Ángel Russo condujo la práctica, pero no viajará a Paraguay Crédito: Javier Garcia Martino/prensa boca

Sin embargo, desde la Conmebol se ratificó que "por un artículo del protocolo del organismo ante la pandemia de coronavirus, y con permiso del gobierno paraguayo, aquellos jugadores que dieron positivo -y luego de los 14 días de aislamiento vuelvan a darlo y no tienen síntomas de la enfermedad- podrán viajar y jugar con sus equipos".

La Conmebol hará el martes un testeo oficial al plantel boquense, mientras que el realizado ayer por parte del cuerpo médico xeneize, aunque no hubo confirmación por parte del club, habría dado positivo en buena parte de los 18 jugadores que ya tenían el alta sanitaria, por solo haber pasado los diez días correspondientes de aislamiento obligatorio.

Pol Fernández, Zárate y Villa Crédito: Javier Garcia Martino/prensa boca

A ese panorama hay que agregarle seis futbolistas que nunca estuvieron contagiados, y que volvieron a dar negativo en los últimos hisopados, pero que si mañana dan positivos no podrán viajar. Hay cuatro que tuvieron Covid-19 y que dieron negativo; y dos más (Gonzalo Maroni y Edwin Cardona) que hicieron en sus hogares el aislamiento preventivo por venir del exterior.

También hay tres integrantes del cuerpo técnico que tuvieron la enfermedad en la concentración: Leandro Somoza, ayudante de campo; Fernando Gayoso, entrenador de arqueros; y Damián Lanatta, preparador físico. Se prevé que Somoza será el encargado de viajar a Asunción como director técnico principal, ya que Miguel Ángel Russo es considerado paciente de doble riesgo por edad (64 años) y por haber padecido una enfermedad oncológica hace dos años.

Crédito: Javier Garcia Martino/prensa boca

Russo, que se reintegró ayer a los entrenamientos después de pasar 14 días aislado y comunicado con el plantel a través de la plataforma Zoom, paró hoy dos equipos mezclados. Estuvo ausente Julio Buffarini, con un fuerte dolor en el gemelo derecho, quien estuvo en kinesiología y que ya descartado sería reemplazado por Leonardo Jara. El que ya está descartado es Ramón "Wanchope" Ábila, con un desgarro grado dos en el recto anterior y que tiene para 20 días de recuperación.

También se retiró con una molestia muscular Sebastián Villa, quien se hizo estudios y no mostró lesión alguna, pero de todas maneras el colombiano no viajará a Paraguay, ya que la dirigencia xeneize ratificó que no será tenido en cuenta hasta que la Justicia resuelva la causa por violencia de genero contra su ex pareja Daniel Cortés.

Así, el posible equipo titular para enfrentar a Libertad, de no haber mayores novedades con los permisos de los tests, no cambiaría mucho de la base que ganó la Superliga 2019/20: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz o Carlos Zambrano y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano; Ivan Marcone y Guillermo "Pol" Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano.

El plantel de Boca trabajará en Ezeiza hasta el miércoles. Ese mismo día embarcará a las 19 en un chárter de solo 50 pasajeros, rumbo a la capital paraguaya para enfrentar el jueves a Libertad, en La Nueva Olla, desde las 21 de nuestro país.