El caso de Nazareno Solís: un curioso récord en Boca a punto de terminarse

Después de permanecer casi una década bajo contrato, Nazareno Solís dejará oficialmente de pertenecer a Boca Juniors el próximo 31 de diciembre. Será el final de una historia atípica en el fútbol argentino: estuvo diez años ligado al club, con apenas cuatro partidos disputados con la camiseta azul y oro y ocho préstamos consecutivos que lo llevaron por distintos destinos del país y del exterior. A los 31 años, el extremo encontró finalmente continuidad y pertenencia en Deportivo Madryn, donde seguirá su carrera hasta diciembre de 2026.

La salida de Solís se produce en el marco de la depuración del plantel que Boca comenzó a proyectar de cara a la pretemporada 2026. En ese contexto ya se conocieron despedidas de mayor impacto, como las de Frank Fabra o Cristian Lema, pero el nombre del futbolista nacido en Campana apareció casi en silencio, fiel a una trayectoria que siempre transcurrió lejos de los flashes.

Nazareno Solis brilla en Deportivo Madryn

Solís había llegado a Boca en agosto de 2016, durante el ciclo de Guillermo Barros Schelotto, proveniente de Talleres y con expectativas altas. Incluso se ganó rápidamente la simpatía del hincha cuando confesó su fanatismo por el club: “Estoy cumpliendo un sueño, es un salto único en mi carrera. A muy pocos se les cumple el sueño de jugar en el club del cual uno es hincha”, dijo entonces.

Sin embargo, ese sueño duró poco dentro del campo. Con la camiseta de Boca jugó apenas cuatro encuentros oficiales, sólo uno como titular y tres ingresando desde el banco, no convirtió goles y aportó dos asistencias en la temporada 2016/17, que terminó con el Xeneize campeón.

Sus actuaciones fueron: 20 minutos en un 4-0 a Temperley, 2 minutos en un 4-1 a Colón, otros 25 en un 1-0 a Defensa y Justicia y 62 en un 1-1 con Patronato.

Nazareno Solís hasta se sacó la foto con la camiseta de Huracán

A partir de allí comenzó un extenso peregrinaje a préstamo: Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta de Grecia, Alvarado, Patronato, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn. Ocho cesiones que reflejan una apuesta que nunca terminó de consolidarse en la Ribera.

Paradójicamente, fue en el sur donde Solís logró la estabilidad que durante años se le negó. En Deportivo Madryn se transformó en una pieza clave del equipo dirigido por Leandro Gracián: disputó 37 partidos, convirtió cinco goles y dio diez asistencias entre la Primera Nacional y el Reducido por el Ascenso. El Aurinegro estuvo muy cerca de subir a Primera, con derrotas decisivas ante Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, pero el rendimiento del ex Boca fue uno de los puntos altos de la campaña.

Nazareno Solís en Patronato FREDY BUILES - AFP

Con ese respaldo futbolístico y emocional, Solís tomó la decisión de cerrar definitivamente su vínculo con Boca y continuar en Madryn. “El 31 de diciembre finaliza mi contrato con Boca. Fue un proceso muy largo mientras el contrato estaba vigente. Estoy convencido de lograr grandes cosas con Madryn”, expresó recientemente el delantero, que firmará contrato hasta fines de 2026.

Así, Boca pone punto final a uno de los ciclos contractuales más extensos y singulares de su historia reciente. Solís se va sin haber podido ni siquiera exponer su talento en la Bombonera, pero con la tranquilidad de haber encontrado, después de tantos años de valijas y cesiones, un lugar propio en el fútbol argentino.

Para el Xeneize, es una salida más en la reconfiguración del plantel; para el jugador, el cierre definitivo de una etapa que duró casi diez años y el inicio de otra, esta vez con más continuidad y sentido de pertenencia.

Nazareno Solís llegó a Boca desde Talleres

La carrera profesional de Solís comenzó en 2014 en Villa Dálmine, donde se destacó por su velocidad, explosividad y vocación ofensiva por la banda izquierda. Ese rendimiento lo llevó a Talleres, club en el que dio un salto de calidad, realizó una gran campaña y logró el ascenso a Primera División.

Su crecimiento despertó el interés de Boca, que tras varias negociaciones concretó su llegada en 2016, cumpliendo además el sueño del jugador, confeso hincha xeneize.