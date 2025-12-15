Fixture de Boca para el Torneo Apertura 2025

Boca Juniors cerró la temporada 2025 sin títulos y anhela, con Leandro Paredes ya establecido como máximo referente, volver a dar una vuelta olímpica el año próximo en alguno de los cuatro torneos en los que competirá. El primero de ellos será el Apertura, donde ya conoce su fixture para la primera etapa.

El sorteo del certamen, que tuvo lugar en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza, lo ubicó en la zona A y debutará como local en la Bombonera frente a Deportivo Riestra. El primer partido lo disputará a fines de enero, fecha en la que está previsto el inicio del campeonato.

Ayrton Costa será uno de los referentes de la defensa de Boca en la temporada 2026 MARCOS BRINDICCI - AFP

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda, quien muy posiblemente será ratificiado en su cargo, comparte el grupo con San Lorenzo e Independiente, pero también enfrentará a River Plate y a Racing en los interzonales. Tres de esos duelos los afrontará como local: el primero será ante la Academia en la sexta jornada; el siguiente vs. el Ciclón en la décima; y el tercero contra Independiente en la 14ª.

El Superclásico, en tanto, lo tendrá en la fecha número 15 en el estadio Monumental, al igual que en la temporada 2025. Los clubes, según explicó la AFA, solicitaron mantener las localías de los clásicos con respecto a este año y, por eso, River y Boca se medirán en el primer semestre en el territorio del Millonario.

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura 2026 en la Bombonera ante Deportivo Riestra

Otros rivales de peso que tendrá el elenco del barrio porteño de la Boca serán Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025; Platense, ganador del Apertura 2025; Vélez, y Lanús. El Pincha, el Calamar y el Granate disputarán a la vez del Apertura 2026 la Copa Libertadores mientras que Riestra, River, Racing y San Lorenzo competirán en la Sudamericana 2026. En síntesis, en 16 fechas Boca enfrentará a ocho rivales con competencia internacional en paralelo.

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026

Vs. Deportivo Riestra (L).

Vs. Estudiantes de La Plata (V).

Vs. Newell’s (L).

Vs. Vélez (V).

Vs. Platense (L).

Vs. Racing -interzonal- (L).

Vs. Lanús (V).

Vs. Gimnasia de Mendoza (L).

Vs. Central Córdoba (V).

Vs. San Lorenzo (L).

Vs. Unión de Santa Fe (V).

Vs. Instituto (L).

Vs. Talleres de Córdoba (V).

Vs. Independiente (L).

Vs. River -interzonal- (V).

Vs. Defensa y Justicia (V).

¡Fixture confirmado para el Xeneize en el Torneo Apertura 2026! 💪⚽️#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/Q8AzEDsozj — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 11, 2025

En caso de ubicarse entre los ocho mejores de la zona A, Boca Juniors se clasificará a octavos de final y continuará peleando por el título. Si se consagra campeón, además, accederá al Trofeo de Campeones y a la Copa Libertadores 2027.

El xeneize es el club con más títulos del fútbol argentino. Entre los nacionales e internacionales ostenta 74 estrellas. Si se tienen en cuenta solo los trofeos obtenidos a nivel doméstico, se ubica segundo con 52 a solo dos de River Plate.