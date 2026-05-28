Copa Sudamericana: River, por ahora el único argentino en los octavos de final

Esta semana se completa la etapa de grupos de la Copa Sudamericana, certamen que cuenta con la presencia de seis equipos argentinos.

En este certamen, sólo el primero de cada grupo se clasifica de manera directa a los octavos de final, mientras que los segundos pasan a los Playoffs en los que se enfrentarán a los terceros de grupos de la Copa Libertadores. Estos ocho encuentros de repechaje se conocerán en un sorteo que se realizará el viernes 29 de mayo, al mediodía, en Asunción, y se jugarán del 21 al 23 de julio los duelos de ida, y del 28 al 30 del mismo mes para los desquites. La ida de los octavos se disputará del 11 al 13 de agosto, y los cotejos de vuelta del 18 al 20 de ese mes.

A diferencia de la etapa de grupos, en las llaves eliminatorias ya pueden enfrentarse equipos del mismo país, o que hayan compartido grupo. No hay alargues en las duelos de octavos, cuartos y semifinales, y sólo se prevé un hipotético tiempo suplementario de 30 minutos antes de los penales en la gran final a partido único, que se jugará el 21 de noviembre próximo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Aquí, un vistazo a la situación de cada uno de los representantes de nuestro país:

River: aseguró su pase a los octavos de final con un triunfo por 3-0 sobre el hundido Blooming, en el Monumental; así se confirmó en el primer puesto del grupo H, además de terminar como uno de los mejores primeros de la Copa Sudamericana, lo que le permitirá resolver varias eliminatorias como local.

Tigre: está tercero en el grupo A y en una situación compleja, porque no depende de sí mismo. Ya no puede pasar de manera directa a los octavos, y para llegar a los playoffs necesita ganarle el jueves por la noche a Alianza Atlético y esperar una derrota o un empate de América de Cali, que recibirá a Macará. En caso de igualar en puntaje con los colombianos, avanzará por desempate olímpico (Tigre ganó 2-0 como local y empataron 1-1 en Cali); no sucedería lo mismo si alcanza a Macará, ya que ahí tienen ventaja los brasileños (0-1 y 2-2).

Tigre, en una situación difícil: está obligado a ganar y además debe esperar un resultado favorable del otro encuentro ALEJANDRO PAGNI - AFP

San Lorenzo: si bien llegaba como líder del grupo D a la última fecha, necesitaba un resultado positivo en el Nuevo Gasómetro. Pero el Ciclón se vio sorprendido por Recoleta, que se impuso por 1-0 y dejó al azulgrana afuera de todo. Ni siquiera pudo terminar segundo y llegar al repechaje: lo desplazó Santos, que goleó 3-0 a Deportivo Cuenca y se quedó con el segundo puesto, en un martes fatídico para los dirigidos por Gustavo Alvarez.

Racing: campeón de este torneo hace dos años, en esta temporada quedó eliminado muy pronto. Sendas derrotas ante Botafogo y dos empates con Caracas de Venezuela marcaron un adiós con sabor a fracaso para la Academia. Se despidió el miércoles en Avellaneda, a puertas cerradas y con un triunfo por 2-0 sobre Independiente Petrolero, de Bolivia.

Deportivo Riestra: para el Malevo, fue debut y despedida, en un grupo F en el que quedó muy lejos de Montevideo City Torque, el inesperado líder, y Gremio de Porto Alegre. Sumó apenas cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, incluido el 1-1 en la despedida contra Palestino, en Chile.

Barracas Central: otro equipo que tuvo su bautismo en el plano internacional, pero que se despidió de la competencia en la etapa de grupos, sin victorias en seis encuentros, último en la zona G; empató sus tres partidos como local, y tropezó cada vez que salió al exterior. En su último partido, en Río de Janeiro, perdió por un cómodo 3-0 con Vasco da Gama.

Los clasificados a los octavos de final

Atlético Mineiro (Brasil)

San Pablo (Brasil)

Recoleta (Paraguay)

Botafogo (Brasil)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Olimpia (Paraguay)

River Plate

Los clasificados a los playoffs