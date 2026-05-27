River vs. Blooming hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Sudamericana

River le pone punto final a un semestre de altibajos. Este miércoles, el Millonario recibe a Blooming de Bolivia por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, certamen en el que tiene el objetivo primario de posicionarse como uno de los mejores de la instancia inicial. El partido se juega desde las 21.30 (horario argentino) en el estadio Monumental de Núñez, en la Capital Federal y se puede seguir minuto a minuto, en canchallena.com.

Si bien el conjunto conducido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet llega a este encuentro como líder de su zona y sabe que seguirá compitiendo, no puede permitirse caer al segundo lugar, ya que ello le implicaría jugar uno de los cruces de playoffs ante un tercero de la Copa Libertadores. Además, necesita sumar para intentar quedar como uno de los mejores punteros, razón que le permitiría definir la mayoría de las series de eliminación directa (o las que avance) como local. Al único que no podrá superar es a Botafogo, que ya ganó su zona con 16 unidades y River, aún imponiéndose, alcanzará la línea máxima de 14. Por lo tanto, sería el segundo mejor líder de esta instancia regular.

River cierra un semestre de altibajos, con muchos lesionados y jugadores que ya se fueron a sus selecciones Gustavo Garello - AP

El rival, por su parte, llega eliminado y con apenas un punto, el conseguido ante River en la fecha 1, justamente, cuando el conjunto argentino se quedó con uno menos una vez iniciado el partido, por la expulsión de Lucas Martínez Quarta e igualaron 1 a 1. Blooming ya no podrá salir del cuarto lugar de la tabla del grupo.

Sin embargo, este miércoles, tal vez el máximo oponente de River sea él mismo, porque el equipo viene de perder la final del Torneo Apertura 2026, el domingo ante Belgrano por 3 a 2 (ganaba 2 a 1 a los 83′) y es probable que sus hinchas se lo hagan sentir. Además, el DT tiene un plantel absolutamente diezmado, entre catarata de lesionados y jugadores que ya fueron desafectados para cuidarse o integrarse a sus respectivas selecciones mundialistas.

River vs. Blooming: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador, para el cual se requiere tener una suscripción activa.

Con el partido de este miércoles, River le bajará el telón al primer semestre de la temporada: los futbolistas entrarán de vacaciones mientras la dirigencia y ‘Chacho’ Coudet ya diseñan el nuevo equipo para la segunda parte del año. Esta semana se rumoreó que, como mínimo, se irían ocho jugadores, entre ellos Juan Fernando Quintero, uno de los futbolistas más queridos por los hinchas y emblema de la final de la Copa Libertadores de Madrid 2018 en la que el Millonario celebró ante Boca, su superclásico rival, con un gol de ‘Juanfer’, justamente.

River, confirmado para el partido:

📋✔️ Los 11 del Millonario para esta noche frente a Blooming ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/yurSZfhdJ0 — River Plate (@RiverPlate) May 27, 2026

Fixture y resultados del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

Carabobo 1 - 0 Bragantino

Blooming 1 - 1 River

Fecha 2

Bragantino 3 - 2 Blooming

River 1 - 0 Carabobo

Fecha 3

Bragantino 0 - 1 River

Carabobo 2 - 0 Blooming

Fecha 4

Blooming 0 - 6 Bragantino

Carabobo 1 - 2 River

Fecha 5

River 1 - 1 Bragantino

Blooming 0 - 2 Carabobo

Fecha 6

River vs Blooming - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.

Bragantino vs Carabobo - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Municipal Cicero de Souza Marques.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina