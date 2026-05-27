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La agenda de la TV del jueves: Boca juega por la Copa Libertadores y los argentinos en Roland Garros

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Boca deberá ganarle a Universidad Católica para clasificarse a los octavos de final
Boca deberá ganarle a Universidad Católica para clasificarse a los octavos de finalEsteban Felix - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 28 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Cerro Porteño vs. Sporting Cristal. Fox Sports 3
  • 19 Palmeiras vs. Junior de Barranquilla. Fox Sports 2
  • 21:30 Boca vs. Universidad Católica. Fox Sports
  • 21:30 Cruzeiro vs. Barcelona de Guayaquil. Fox Sports 2

Copa Sudamericana

  • 21:30 América de Cali vs. Macará. ESPN 2
  • 21:30 Tigre vs. Alianza Atlético. ESPN

TENIS

Roland Garros

  • 6 La segunda rueda, con Facundo Díaz Acosta vs. Learner Tien, Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Cerúndolo vs. Hugo Gaston y Román Burruchaga vs. Felix Auger-Aliassime. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 15 Artur Rinderknech vs. Matteo Berrettini, por la segunda ronda. ESPN 2 y Disney+
Román Andrés Burruchaga se medirá ante el canadiense Félix Auger-Aliassime
Román Andrés Burruchaga se medirá ante el canadiense Félix Auger-AliassimeALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

La Liga Nacional

  • 20 Ferro vs. Gimnasia (CR). Las semifinales, juego 3. DSports 2 (1612)

La NBA

  • 20:30 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. Juego 6 de la final de la conferencia oeste. TNT

CICLISMO

  • 8 Giro de Italia. La etapa 18. DSports 2 (1612)
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