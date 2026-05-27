La agenda de la TV del jueves: Boca juega por la Copa Libertadores y los argentinos en Roland Garros
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 28 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Cerro Porteño vs. Sporting Cristal. Fox Sports 3
- 19 Palmeiras vs. Junior de Barranquilla. Fox Sports 2
- 21:30 Boca vs. Universidad Católica. Fox Sports
- 21:30 Cruzeiro vs. Barcelona de Guayaquil. Fox Sports 2
Copa Sudamericana
- 21:30 América de Cali vs. Macará. ESPN 2
- 21:30 Tigre vs. Alianza Atlético. ESPN
TENIS
Roland Garros
- 6 La segunda rueda, con Facundo Díaz Acosta vs. Learner Tien, Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Cerúndolo vs. Hugo Gaston y Román Burruchaga vs. Felix Auger-Aliassime. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 15 Artur Rinderknech vs. Matteo Berrettini, por la segunda ronda. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
La Liga Nacional
- 20 Ferro vs. Gimnasia (CR). Las semifinales, juego 3. DSports 2 (1612)
La NBA
- 20:30 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. Juego 6 de la final de la conferencia oeste. TNT
CICLISMO
- 8 Giro de Italia. La etapa 18. DSports 2 (1612)
LA NACION
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