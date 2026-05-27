La agenda de la TV del jueves: Boca juega por la Copa Libertadores y los argentinos en Roland Garros

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 28 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

19 Cerro Porteño vs. Sporting Cristal. Fox Sports 3

19 Palmeiras vs. Junior de Barranquilla. Fox Sports 2

21:30 Boca vs. Universidad Católica. Fox Sports

21:30 Cruzeiro vs. Barcelona de Guayaquil. Fox Sports 2

Copa Sudamericana

21:30 América de Cali vs. Macará. ESPN 2

21:30 Tigre vs. Alianza Atlético. ESPN

TENIS

Roland Garros

6 La segunda rueda, con Facundo Díaz Acosta vs. Learner Tien, Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Cerúndolo vs. Hugo Gaston y Román Burruchaga vs. Felix Auger-Aliassime. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+

15 Artur Rinderknech vs. Matteo Berrettini, por la segunda ronda. ESPN 2 y Disney+

Román Andrés Burruchaga se medirá ante el canadiense Félix Auger-Aliassime ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

La Liga Nacional

20 Ferro vs. Gimnasia (CR). Las semifinales, juego 3. DSports 2 (1612)

La NBA

20:30 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. Juego 6 de la final de la conferencia oeste. TNT

CICLISMO