La agenda de la TV del viernes: el Masters 1000 de Roma, las ligas de Europa y la Copa Argentina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 8 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Argentina

21 Banfield vs. San Martín (T). Los 16avos de final. TyC Sports

Bundesliga

15:20 Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 3

Serie A

15:30 Torino vs. Sassuolo. Disney+

Ligue 1

15.30 Lens vs. Nantes. Disney+

Liga de España

15:50 Levante vs. Osasuna. ESPN 2

Segunda de España

15:30 Cádiz vs. Deportivo La Coruña. Dsports (1616)

TENIS

El Masters 1000 de Madrid

10 La segunda ronda, con Novak Djokovic vs. Dino Prizmic, Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez vs. Alexander Bublik. ESPN 2

Francisco Cerúndolo debuta en el Masters 1000 de Roma X

GOLF

PGA Tour

16 El Truist Championship, segunda ronda. ESPN 4

RUGBY

Premiership

15:30 Gloucester Rugby vs. Sale Sharks. Disney+

Super Rugby Américas

18:55 Capibaras XV vs. Yacaré XV, por la fecha 11. ESPN 3

Capibaras va por más en el Súper Rugby Américas 2026 Prensa UAR

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga

14 Zalgaris Kaunas vs. Fenerbahce. Juego 4. DSports (1615)

15:15 Panathinaikos vs. Valencia Basket. Juego 4. DSports2 (1612)

VOLEIBOL

División de Honor masculina

19 River vs. Lomas. Fox Sports 2

21 Ferro vs. San Lorenzo. Fox Sports 2

BOXEO

ESPN Knockout