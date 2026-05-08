La agenda de la TV del viernes: el Masters 1000 de Roma, las ligas de Europa y la Copa Argentina
La actividad deportiva en el el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 8 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Copa Argentina
- 21 Banfield vs. San Martín (T). Los 16avos de final. TyC Sports
Bundesliga
- 15:20 Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 3
Serie A
- 15:30 Torino vs. Sassuolo. Disney+
Ligue 1
- 15.30 Lens vs. Nantes. Disney+
Liga de España
- 15:50 Levante vs. Osasuna. ESPN 2
Segunda de España
- 15:30 Cádiz vs. Deportivo La Coruña. Dsports (1616)
TENIS
El Masters 1000 de Madrid
- 10 La segunda ronda, con Novak Djokovic vs. Dino Prizmic, Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez vs. Alexander Bublik. ESPN 2
GOLF
PGA Tour
- 16 El Truist Championship, segunda ronda. ESPN 4
RUGBY
Premiership
- 15:30 Gloucester Rugby vs. Sale Sharks. Disney+
Super Rugby Américas
- 18:55 Capibaras XV vs. Yacaré XV, por la fecha 11. ESPN 3
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la Euroliga
- 14 Zalgaris Kaunas vs. Fenerbahce. Juego 4. DSports (1615)
- 15:15 Panathinaikos vs. Valencia Basket. Juego 4. DSports2 (1612)
VOLEIBOL
División de Honor masculina
- 19 River vs. Lomas. Fox Sports 2
- 21 Ferro vs. San Lorenzo. Fox Sports 2
BOXEO
ESPN Knockout
- 23 Gabriel Valenzuela vs. Rogelio Jiménez. ESPN 2
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