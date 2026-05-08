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La agenda de la TV del viernes: el Masters 1000 de Roma, las ligas de Europa y la Copa Argentina

La actividad deportiva en el el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Novak Djokovic vuelve a la acción y se presenta en el Masters 1000 de Roma
Novak Djokovic vuelve a la acción y se presenta en el Masters 1000 de RomaMATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 8 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 21 Banfield vs. San Martín (T). Los 16avos de final. TyC Sports

Bundesliga

  • 15:20 Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 3

Serie A

  • 15:30 Torino vs. Sassuolo. Disney+

Ligue 1

  • 15.30 Lens vs. Nantes. Disney+

Liga de España

  • 15:50 Levante vs. Osasuna. ESPN 2

Segunda de España

  • 15:30 Cádiz vs. Deportivo La Coruña. Dsports (1616)

TENIS

El Masters 1000 de Madrid

  • 10 La segunda ronda, con Novak Djokovic vs. Dino Prizmic, Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez vs. Alexander Bublik. ESPN 2
Francisco Cerúndolo debuta en el Masters 1000 de Roma
Francisco Cerúndolo debuta en el Masters 1000 de RomaX

GOLF

PGA Tour

  • 16 El Truist Championship, segunda ronda. ESPN 4

RUGBY

Premiership

  • 15:30 Gloucester Rugby vs. Sale Sharks. Disney+

Super Rugby Américas

  • 18:55 Capibaras XV vs. Yacaré XV, por la fecha 11. ESPN 3
Capibaras va por más en el Súper Rugby Américas 2026
Capibaras va por más en el Súper Rugby Américas 2026Prensa UAR

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga

  • 14 Zalgaris Kaunas vs. Fenerbahce. Juego 4. DSports (1615)
  • 15:15 Panathinaikos vs. Valencia Basket. Juego 4. DSports2 (1612)

VOLEIBOL

División de Honor masculina

  • 19 River vs. Lomas. Fox Sports 2
  • 21 Ferro vs. San Lorenzo. Fox Sports 2

BOXEO

ESPN Knockout

  • 23 Gabriel Valenzuela vs. Rogelio Jiménez. ESPN 2
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