Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada

Luego de más de dos años, Barcelona volvió a jugar este sábado en el Camp Nou y consumó una paliza por 4-0 sobre Athletic Bilbao, por la fecha 13 de la Liga de España. Fue un regreso exitoso a su remodelado y mítico estadio, en una descomunal obra valuada en 1.450 millones de euros que aún no está concluida, pero que ya muestra parte de sus transformaciones. Y los hinchas corearon a Lionel Messi.

Desde lo protocolar, la vuelta estuvo marcada por una secuencia de actos en los prolegómenos del partido. Comenzó con la música de Mon Dj, le siguió la actuación del dúo Figa Flawas y cuando llegó el tiempo de la salida de los jugadores al campo de juego, el presidente Joan Laporta se unió a ellos, que saltaban mientras sonaba el himno. El Cant del Barça, interpretado por el Coro Joven del Orfeón Catalán y los 45.000 aficionados culés que colmaban el cupo vigente (llegará próximamente a los 62.000, antes de llegar a su capacidad definitiva de 105.000), precedió a los fuegos artificiales y al puntapié dado por el socio número 6, el más longevo del club que estuvo en la cancha.

Ya con el juego en disputa, el polaco Robert Lewandowski abrió el marcador a los 4 minutos, con un fuerte remate cruzado que venció las manos del arquero Unai Simón. El delantero se generó un autopase luego de que Barcelona presionara en la salida de los visitantes, que fallaron al jugar la pelota hacia atrás. Entonces, Tito no perdonó.

¡TITO MARCA EL PRIMER GOL EN EL REGRESO AL CAMP NOU! Zurdazo inatajable de Lewandowski para el 1-0 del Barcelona ante Athletic Club.



¡TITO MARCA EL PRIMER GOL EN EL REGRESO AL CAMP NOU! Zurdazo inatajable de Lewandowski para el 1-0 del Barcelona ante Athletic Club.

En medio de la alegría, por el regreso a casa y la rápida ventaja, los hinchas se hicieron sentir coreando a Lionel Messi. Sucedió al llegar el minuto 10. Después de la reciente visita sorpresa nocturna del argentino al renovado Camp Nou, donde recorrió el campo y compartió sentidas palabras sobre la añoranza del club y su sueño de volver de alguna manera. Ese “¡Meeeessi, Meeeessi!” que bajó desde las tribunas pareció una respuesta a que el amor entre ellos sigue intacto, un himno desde el corazón. Omnipresente, la leyenda sigue ahí.

La defensa salía jugando y se organizaba para un avance que se vio frustrado al llegar a la mitad de la cancha, pero que no prosperó tampoco para Athletic Bilbao porque los dos centros que ejecutó fueron fallidos. En esos momentos, el grito por el argentino se hizo sentir furioso y sólo se interrumpió con unos silbidos al lanzar al área la pelota Oihan Sancet (más tarde, expulsado) que quedó en las manos el aplaudido arquero Joan García.

¡ATENCIÓN! A los 10 minutos del partido, ¡LOS HINCHAS DE BARCELONA EMPEZARON A COREAR POR MESSI EN EL CAMP NOU!



¡ATENCIÓN! A los 10 minutos del partido, ¡LOS HINCRES DE BARCELONA EMPEZARON A COREAR POR MESSI EN EL CAMP NOU!

Nico Williams, reemplazado en la segunda etapa en el equipo visitante, también sintió la hostilidad de los hinchas locales: era silbado cada vez que tocaba la pelota, como había sucedido al mencionarse su nombre al dar las formaciones la voz del estadio. El jugador pudo haber fichado con Barcelona, pero eligió prolongar su vínculo con el club de Bilbao hasta 2035 y eso generó un fastidio de los catalanes que se mantiene presente.

En cambio, no pararon de aplaudir a su estrella vigente, Lamine Yamal, que hizo una asistencia lujosa en el segundo minuto de descuento, de cachetada y desde su propio campo, a pasos de la línea media, para dejar a Ferran Torres de cara a Unai Simón. El número 7, controló la pelota, aceleró y definió para el 2-0 ante una resistencia floja del arquero.

¡¡LA ASISTENCIA DE LAMINE!! Yamal frotó la lámpara y metió un pase TOP para que Ferran Torres marque el 2-0 del Barcelona ante Athletic Club en el Camp Nou.



¡¡LA ASISTENCIA DE LAMINE!! Yamal frotó la lámpara y metió un pase TOP para que Ferran Torres marque el 2-0 del Barcelona ante Athletic Club en el Camp Nou.

Fermín López, que recibió la patada grotesca de Sancet por la que fue expulsado el mediocampista visitante, marcó el 3-0, a los 3 minutos de la segunda etapa. Fue otra pérdida en la salida del Bilbao y el número 16 llegó para sumarse a los toques en la puerta del área y definir mano a mano con Simón.

¿PARTIDO LIQUIDADO? En el arranque del ST, Fermín López marca el 3-0 del Barcelona ante Athletic Club.



¿PARTIDO LIQUIDADO? En el arranque del ST, Fermín López marca el 3-0 del Barcelona ante Athletic Club.

Torres cerró el triunfo con otro tanto en el descuento, pero esta vez en el final del partido. Otra vez, asistido por Lamal. Y por el VAR, que convalidó la jugada. Lamine generó la acción al pasar entre tres rivales y puso un pase de 30 metros para que Ferran reciba y defina. Estaba habilitado. En el festejo, le lustraban el botín al número 10 culé.

¡AH NO, LO QUE HIZO LAMINE! Infernal jugada de Yamal y asistencia exquisita para el doblete de Ferran Torres en el 4-0 de Barcelona ante Athletic Club.



¡AH NO, LO QUE HIZO LAMINE! Infernal jugada de Yamal y asistencia exquisita para el doblete de Ferran Torres en el 4-0 de Barcelona ante Athletic Club.

Con la goleada en el regreso a casa, Barcelona se sube a la cima de las posiciones de la Liga de España, con 31 puntos y mejor diferencia de gol que Real Madrid, que jugará su partido por esta fecha el domingo como visitante ante Elche.

Las posiciones