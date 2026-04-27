La explicación de Andrada luego de la trompada que le dio a un rival en España: “Me desconecté”

Las disculpas de Esteban Andrada llegaron en un momento en el que el caso ya trascendió lo estrictamente deportivo. Tras el escándalo en el clásico entre Huesca y Real Zaragoza, el arquero argentino optó por una salida pública medida, con tono autocrítico, aunque sin profundizar en los elementos externos que habrían condicionado su reacción.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, expresó en un video difundido por la institución aragonesa. La frase no es menor: en el contexto actual, la imagen —más que el hecho en sí— es lo que termina de condenarlo.

Andrada buscó apoyarse en su trayectoria para explicar lo ocurrido. “A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión”, remarcó, en un intento por instalar la idea de un hecho aislado. En esa línea, habló de una “situación límite” y reconoció haber “perdido el control”, una admisión que, si bien no atenúa la falta, sí ordena su defensa pública.

El punto más delicado de su declaración aparece cuando menciona la “desconexión”. “Me desconecté en ese momento”, repitió, tanto al referirse al golpe contra Jorge Pulido como al pedido de disculpas posterior. Esa palabra funciona casi como un concepto: no justifica, pero intenta explicar una reacción que, según distintas versiones, podría haber estado precedida por provocaciones fuera del registro oficial.

Lo contradictorio es que mientras el entorno del jugador deja trascender que existieron insultos —incluso de carácter discriminatorio—, el arquero eligió no mencionarlos explícitamente. Una omisión que puede leerse de dos maneras: como prudencia ante un proceso disciplinario en curso o como una estrategia para no desviar el eje de su responsabilidad.

La insólita agresión de Esteban Andrada, arquero de Zaragoza

“Estoy disponible para dar explicaciones”, cerró Andrada, en una frase que suena más a gesto institucional que a defensa. Porque a esta altura, el caso ya no se discute en términos de versiones: las imágenes y el acta arbitral construyen una evidencia difícil de matizar.

En paralelo, Real Zaragoza ya activó su propio protocolo interno. El club emitió un comunicado en el que condena los incidentes y se reserva el derecho a tomar medidas contra Andrada, independientemente de la suspensión que reciba de la Liga: “Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival. Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible. Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".