12 de agosto de 2020 • 15:00

Los equipos del fútbol español ya afrontan el regreso a los entrenamientos. Con vistas al inicio de próxima temporada, que dará comienzo el próximo 12 de septiembre, en los clubes realizaron todas las pruebas médicas con las estrictas medidas de seguridad correspondientes y, además los testeos, de coronavirus.

Sucedió que los resultados de las pruebas hechas durante estos últimos días dispararon varios casos positivos de Covid-19 en algunos clubes de la liga española, que se suman a los del argentino Ángel Correa y del croata Sime Vrsaljko de Atlético de Madrid.

El equipo que más casos registró en los tests fue Athletic de Bilbao: el conjunto vasco informó este miércoles de seis casos de coronavirus y los futbolistas fueron aislados: "Jugadores y cuerpo técnico del Athletic Club, junto al personal que está en dinámica del primer equipo en Lezama, pasaron este martes pruebas PCR y serológicas", afirmó la institución en la notificación. "Entre los resultados de estas pruebas hay seis positivos, que ya se encuentran aislados en sus respectivos domicilios y serán sometidos a un nuevo test PCR la próxima semana", añadieron desde Athletic de Bilbao, que no precisa si se trata de jugadores u otro tipo de empleados.

Entre los afectados están los jugadores Oihan Sancet, Unai López, Gaizka Larrazabal e Iñaki Williams. Éste último lo informó a través de su cuenta de Twitter: "Hola. Hoy me han confirmado que he dado positivo en el test PCR. Soy asintomático y por suerte me encuentro bien. Es momento de estar en casa aislado hasta superar el virus. Muchas ganas de que llegue ese momento y unirme a la pretemporada del equipo", contó el delantero.

El delantero de Athietic de Bilbao, Iñaki Williams, confirmó a través de sus redes sociales que el resultado de su test arrojó positivo de Covid-19 Crédito: Twitter Iñaki Williams

Barcelona, uno de los equipos españoles que se encuentra en Lisboa a punto de disputar la etapa final de la Champions League, también anunció un caso positivo en uno de los integrantes de su plantel: Jean-Clair Todibo. El francés, que estuvo a préstamo en Schalke 04 en la última temporada, no se encuentra en Portugal para disputar los cuartos de final de la Champions League y también hizo el anuncio a través de sus redes sociales: "Hola a todos, os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien", infirmó el francés.

Por otra parte, el Deportivo Alavés informó de tres casos de coronavirus tras las pruebas PCR realizadas en su plantel y cuerpo técnico. Por su parte, Celta de Vigo es otro de los equipos que cuenta con contagiados entre todos sus integrantes. El equipo de galicia detectó dos casos positivos en Covid-19 en las pruebas PCR realizadas el pasado sábado.