Kendry Páez, nuevo jugador de River, señalado en Francia: “Falta de profesionalismo y mala gestión”

Mientras River celebra la llegada del volante ofensivo Kendry Páez, uno de los talentos sudamericanos más prometedores de su generación, en Francia hablan de su paso por Racing de Estrasburgo como un “fracaso anunciado”. El diario deportivo Le Équipe publicó un artículo que detalla el mal paso del ecuatoriano por el fútbol francés (jugó los últimos seis meses en Racing de Estrasburgo cedido por Chelsea, dueño de su pase) y cuestiona su profesionalismo, al tiempo que destaca que su cesión por dos años al club argentino es una especie de “última oportunidad” para reencauzar su carrera. Un mensaje que no se condice con la juventud del futbolista, que apenas tiene 18 años.

La expectativa en la Argentina por la llegada de Kendry Páez a River convive, en simultáneo, con el escepticismo europeo. Este viernes fue recibido en el país por muchos hinchas millonarios, tanto en el aeropuerto de Ezeiza como al momento de realizarse la revisión médica. “Voy a dar lo mejor para ganar muchos títulos y darle una alegría a la hinchada”, declaró mientras se retiraba del centro médico.

Si no surge ningún contratiempo, firmará contrato con el Millonario, en un préstamo por 18 meses desde Chelsea. Pero, del otro lado del océano Atlántico, su paso por el club francés.

En una nota titulada “Salidas nocturnas, falta de profesionalidad, mala gestión: Kendry Páez en Estrasburgo, crónica de un fracaso anunciado”, el diario francés fue lapidario con el juvenil ecuatoriano. Según el periódico, el paso del mediocampista ofensivo por Estrasburgo “fue una caída previsible”. Páez, adquirido por Chelsea con apenas 16 años y considerado una estrella precoz en América Latina, había sido cedido al club francés para iniciar su adaptación al fútbol europeo. Sin embargo, los resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado.

“Más presente en las páginas de hechos policiales que en las deportivas”, apunta duramente Le Équipe, en referencia a sus apariciones en fiestas, consumo de alcohol y óxido nitroso durante el 2024. La publicación describe a Páez como un futbolista talentoso pero “mal acompañado”, y destaca que su vida personal fue un obstáculo mayor que su rendimiento deportivo.

En su análisis, el medio francés recuerda que Páez fue elegido “mejor esperanza de la Ligue 1” en septiembre, tras buenos desempeños ante Nantes y Paris FC. Sin embargo, esa chispa inicial no se consolidó. Las flojas actuaciones en la Conference League y su irregularidad en el torneo local llevaron al entrenador Liam Rosenior, hoy a cargo de Chelsea, a cuestionarlo públicamente a fin de año: “No hay más excusas. Estoy cansado de justificar todo con la juventud de los jugadores”, declaró en diciembre.

Kendry Páez apenas marcó un gol en 718 minutos en el club francés Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

La convivencia en el vestuario no fue un problema. Le Équipe señala que el ecuatoriano se integró bien al grupo, sobre todo con otros latinos como los argentinos Valentín Barco, Joaquín Panichelli o el paraguayo Julio Enciso. Pero advierte que fuera del campo “nadie logró contenerlo”: escapadas a Alemania, salidas nocturnas en la discoteca La Salamandre (de Estrasburgo) y frecuentes visitas a Disneyland París fueron parte de una vida social desbordada que, según el medio, atentó contra su crecimiento.

El reemplazo de Diego Moreira en el puesto de extremo derecho y la llegada de Gessime Yassine terminaron de cerrar su ciclo en Francia. El nuevo entrenador, Gary O’Neil, apenas le dio un minuto en tres partidos. Aunque había dicho que “esperaba que terminara la temporada en el club”, aprobó sin objeciones su salida hacia Sudamérica.

Con 18 años y contrato vigente con Chelsea hasta 2033, Páez llega a River en condición de préstamo por una temporada y media. En Núñez, la dirigencia celebra haber asegurado a una de las joyas del fútbol regional, pese al contexto. El desafío para Marcelo Gallardo será claro: insertar a Páez en un plantel competitivo, moderar sus desbordes fuera del campo y potenciar su talento en un fútbol que, al menos en el papel, debería resultarle más familiar. En Francia, en cambio, la lectura es menos indulgente: “Un talento precoz que no entendió lo que exige el fútbol europeo”, sentenció Le Équipe.