Así quedaron los cruces de los playoffs de la Champions League 2025-2026

Este viernes, en la sede de la UEFA ubicada en la ciudad suiza de Nyon, se llevó a cabo el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026. De esta manera, quedaron definidos los rivales de todos los equipos y, a su vez, el camino que cada uno deberá sortear para llegar a la ansiada final, programada para el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Los cruces más destacados serán: Mónaco vs. PSG y Benfica vs. Real Madrid, que ya se cruzaron en la última fecha de la Fase Liga con triunfo de los lusos por 4 a 2.

Los otros emparejamientos de los 16vos de final serán: Qarabag (Azerbaiyán) vs. Newcastle (Inglaterra), Bodo/Glimt (Noruega) vs. Inter de Milán (Italia), Galatasaray (Turquía) vs. Juventus (Italia), Borussia Dortmund (Alemania) vs. Atalanta (Italia), Brujas (Bélgica) vs. Atlético de Madrid (España) y Olympiakos (Grecia) vs. Bayer Leverkusen (Alemania). Serán series a ida y vuelta (el 17 y 18 de febrero serán los partidos de ida, y el 24 y 25 los de vuelta). El equipo que terminó más arriba en la tabla de posiciones de la primera instancia jugará el partido definitorio como local.

El trofeo de la UEFA Champions League, el máximo deseo de todos los que siguen en carrera Emrah Gurel� - AP�

En octavos de final aguardan los ocho mejores equipos de la etapa inicial: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City. Todos ellos se ganaron el derecho de evitar el repechaje por sus grandes actuaciones. Los Gunners fueron los únicos en conseguir pleno de victorias, por lo que terminaron en lo más alto de la tabla de posiciones; mientras que los Leones portugueses fueron la revelación al clasificarse por sobre clubes de la talla de Real Madrid, PSG, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Juventus y Borussia Dortmund.

La UEFA sorteará los octavos, cuartos y semifinales el próximo 27 de febrero. En la ronda de los 16 mejores, los ganadores de Mónaco vs. PSG y Qarabag vs. Newcastle irán contra Barcelona o Chelsea, los de Galatasaray vs. Juventus y Brujas vs. Atlético de Madrid ante Tottenham o Liverpool, los de Benfica vs. Real Madrid y Bodo/Glimt vs. Inter frente a Manchester City o Sporting Lisboa, y los de Dortmund vs. Atalanta y Olympiakos vs. Leverkusen vs. Bayern Múnich o Arsenal.

PSG y Chelsea, finalistas del Mundial de Clubes 2025, podrían enfrentarse en octavos de final DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Con la coronación en la última edición, PSG se sumó a otros 10 equipos que levantaron el trofeo en una oportunidad.