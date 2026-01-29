La respuesta de Di María y Jorgelina Cardoso a los silbidos que recibió en la cancha de Racing

Fue un instante captado por la transmisión oficial que resultó extraño, pero que no es ajeno en el fútbol argentino. Cuando el entrenador de Rosario Central, Jorge Almirón, decidió reemplazar a Ángel Di María, sobre el final del partido en el que los rosarinos se impusieron a Racing por 2-1, algunos hinchas de la Academia silbaron al campeón del mundo. Esta particular situación generó la reacción de la mujer del futbolista, Jorgelina Cardoso, que muy molesta apeló a las redes sociales para responder a lo sucedido en el Cilindro de Avellaneda.

“Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’. Te hacen querer odiar a los de NOB (Newell’s) y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario. Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara. Muchos medios sólo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”, escribió Cardoso en su cuenta oficial de Instagram y acompañó el texto con una imagen de su esposo celebrando el golazo que marcó ante Racing.

Di María, el capitán de Rosario Central, se sumó a la discusión pública al responder en el mismo posteo de su esposa: “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos, siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”.

Sin una referencia directa al tema, Fideo utilizó su propio perfil de Instagram para replicar la imagen del festejo de su tanto y dejar un mensaje: “De Rosario y de Central. La gloria no tiene precio. Vamos por más”.

👀 SILBIDOS TOTALES para Fideo Di María en el Cilindro de Avellaneda. pic.twitter.com/b8PT6eE1JF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Allí también se sumó Cardoso, con otra respuesta a los críticos de su marido: “Tiren tierra que la flor sigue floreciendo, tiren piedras que el castillo sigue creciendo. Siempre pero siempre a tu lado campeón de mi vida. Te amo fuerte”. La mujer de Di María, también aprovechó para responder puntualmente a algunos comentarios críticos en el posteo: “te hace goles de todos los colores, a la carta”.

Al terminar el partido, se dio una curiosa escena. Los alcanzapelotas, todos futbolistas de las divisiones juveniles de Racing, se congregaron alrededor de Di María para tomarse una foto con el ídolo. Muchos plateístas, al observar la situación, les recriminaron a los chicos la actitud.

¡FOTÓN! Antes de ir al vestuario, Fideo Di María se sacó una foto con todos los alcanzapelotas de la Academia. pic.twitter.com/rKPwOqHQUK — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

No fueron días sencillos para Di María, porque en los últimos días quedó expuesto por el controvertido penal que le dieron a favor a Rosario Central ante Belgrano de Córdoba. Fue tras una supuesta infracción en la que Di María pareció exagerar sus movimientos. Ante este escenario, en las redes sociales criticaron al jugador y hablaron de cómo favorecen al equipo rosarino desde el desembarco de Di María en el fútbol argentinos. Incluso, le recordaron el “título de escritorio” que le cedió la AFA cuando se terminaba el año, algo que desató un escándalo.

Di María que retornó al país, ya marcó 9 goles en 18 encuentros: de penal ante Godoy Cruz, Lanús, Sarmiento de Junín, Instituto de Córdoba y ante Belgrano. Además, le convirtió a Newell’s en el clásico, a Boca, a Gimnasia Esgrima de La Plata y ante Racing.