Credencial con QR y operativos policiales 60% más baratos: cómo hacen en Bahía Blanca para jugar partidos de fútbol con visitantes

Aunque en todo el país estén prohibidos los hinchas visitantes, uno de los principales torneos del fútbol federal juega todos sus partidos con ellos. Es la Liga del Sur, que abarca Bahía Blanca y su zona de influencia y que desde 2019 organiza su competencia con simpatizantes de ambos clubes. Gracias a un sistema llamado “Liga Segura”, los clubes pueden llevar hinchas a todos lados y el costo en operativos policiales disminuyó un 60%. La Agencia para la Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que se encarga de la seguridad en las canchas bonaerenses, analiza el método con la posibilidad de extrapolarlo a toda la provincia.

En 2019, último año antes de la pandemia, la Liga del Sur, que abarca Bahía Blanca y su zona de influencia, disputó el 97% de sus partidos con público visitante. En este 2021, y con el regreso de la gente a los estadios hace un par de semanas, los clubes bahienses tuvieron hinchas de todos los colores en sus canchas. Sin hechos de violencia.

La credencial y la aplicación de Liga Segura, el sistema que permite que haya hinchas visitantes en los partidos de la Liga del Sur, de Bahía Blanca y su zona de influencia.

El secreto: “Liga Segura” aúna a los clubes, la Policía Bonaerense y la intendencia de Bahía Blanca. El sistema exige a los hinchas que se anoten en una página web, dejen sus datos y vayan a buscar una credencial con código QR. Una vez que la información ingresa a la base, se contrastan con el listado de infractores a la Ley del Deporte, que castiga a los violentos en las canchas. Y cuando la persona acude a retirar su plástico, la Policía coteja con sus propios registros que no tenga contravenciones o causas judiciales abiertas. Es un doble control. El día del partido, los encargados de seguridad escanean el QR y se fijan que los asistentes figuren como habilitados para poder ingresar. Si la foto de quien pretende entrar tiene un recuadro en color verde, no hay problemas. Si, en cambio, es rojo, tendrá la entrada prohibida.

Tribunas llenas y con hinchadas de ambos equipos, en la Liga del Sur

“Desde el municipio hicimos una presentación del sistema con la policía. Y como todas las personas que ingresan están identificadas nos permitieron que pudieran entrar los visitantes. Eso fue una negociación y por eso se hizo a través del municipio y en conjunto con la policía. Lo único que hace la Liga del Sur es impulsar la idea”, cuenta a LA NACION Gustavo Lari, ex dirigente de Bella Vista (Bahía Blanca) y actual presidente de la Liga del Sur. Lari agrega: “El municipio administra las bases de datos de los hinchas y entrega las credenciales. La policía certifica la conducta de quienes piden su carnet”.

Una postal del duelo entre San Francisco y Huracán

La idea es parecida a “Tribuna Segura”, el método ideado en la Capital Federal para ahuyentar a los violentos y quienes tuvieran causas judiciales pendientes de las canchas. La versión bahiense tiene un valor agregado: no hace falta internet para controlar que quienes ingresen a los estadios estén habilitados. Todos los datos están cargados en una aplicación, que se actualiza semana a semana. Así, cuando el control lee el QR del hincha que pretende ingresar, automáticamente la app chequea si está habilitado o no. Desde que se implementó el sistema, unas 70 personas recibieron prohibiciones de concurrencia a los estadios por dos años.

Única liga que tuvo visitantes el fin de semana, la Liga del Sur (Bahía Blanca y zona de influencia).

“Los clubes tuvieron en 2019 el respaldo político por parte de la intendencia para empezar con esta iniciativa. Los dirigentes estaban contentos: es el Estado el que no deja pasar a los que tienen antecedentes violentos, sin exponer a los directivos de fútbol”, explica Emiliano Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad del municipio bahiense a LA NACION. Y agrega: “Tenemos cerca de 10 mil hinchas empadronados y el procedimiento se renueva año a año. La gente ya adquirió la costumbre. Desde principios del año que viene la credencial será gratuita para los socios de los clubes”, agrega el funcionario.

Los visitantes también pueden acudir a los partidos en Bahía Blanca

La intendencia, comandada por Héctor Gay, es de Juntos por el Cambio. Pero la provincia está gobernada por Axel Kicillof (Frente de Todos). “Liga Segura”, hasta ahora, es anti-grieta. “Aunque seamos de signos políticos distintos, el sistema sigue funcionando. Vino el Aprevide provincial a examinar el sistema y analizan promoverlo a otros lugares bonaerenses. Estamos a disposición. En esto no debe haber mezquindades políticas: esto funciona y no es costoso”, añade Álvarez Porte.

Cuando se creó “Liga Segura”, en 2019, contó con el asesoramiento de funcionarios del gobierno nacional. En aquel momento, los dirigentes de los clubes bahienses se comprometieron “a no tocar las bases de datos, cayera quien cayera”. Y cayeron dos directivos de clubes de la liga, aunque por “cuestiones personales” y no por antecedentes violentos. E n ambos casos, los inconvenientes fueron solucionados y, según aportó la Liga del Sur, ya pueden volver a la cancha a ver a sus equipos.

Así funciona Liga Segura, el sistema ideado por la Liga del Sur que le permite disputar sus partidos con hinchas visitantes.

El club más importante de Bahía Blanca es Olimpo. Su presidente, Alfredo Dagna, saluda la iniciativa que permitió el regreso de los hinchas visitantes a la liga local. “El sistema es perfectible, pero tiene un gran potencial. Rompe con la inercia de no hacer nada con respecto a la violencia. Lo defiendo porque es una herramienta muy útil. Hay que perfeccionarla”, opina Dagna ante la consulta de LA NACION.

El ingreso a los estadios en la Liga del Sur requiere pasar la prueba de "limpieza": hace falta estar en verde en la aplicación que controla la policía