Los mensajes del ‘Chiqui’ Tapia y los clubes sobre la muerte del Indio Solari

Tras la muerte del cantante Carlos Alberto Solari, como como Indio Solari, diferentes clubes de fútbol se manifestaron para despedir al ícono de la música argentina y líder de Los Redonditos de Ricota. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, también dejó unas palabras en su honor.

La noticia se conoció durante la mañana de este viernes. El cantante fue encontrado sin vida por su cuidadora en las inmediaciones de la pileta de su casa en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Solari, de 77 años, estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.

La cuenta oficial del artista lo confirmó poco después. “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, expresó.

Fans del Indio Solari se reúnen en las inmediaciones de su casa para despedirlo

Se informó, además, que su familia lo despediría en privado, y que luego se brindarían detalles sobre la despedida pública.

En ese contexto, diferentes clubes del fútbol argentino lamentaron el fallecimiento del ídolo que lideró la histórica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotas, y también Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Míster y los Marsupiales Extintos.

El mensaje del Chiqui Tapia y la AFA

Tapia, presidente de la AFA, compartió su “profundo dolor” por el fallecimiento del músico. “Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses”, señaló.

El organismo escribió un sentido homenaje en su página web, donde expresó el impacto que tuvo su música en el fútbol.

“La noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta”, detalló.

El mensaje de Tapia tras la muerte del Indio Solari Captura

Afirmó que “pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero”. “Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia”, añadió la AFA.

“Cuando una canción logra convertirse en himno popular, deja de pertenecer solamente a su autor. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar”, concluyó.

La despedida del fútbol argentino

Boca, club del que Solari era hincha, fue uno de los primeros en expresarse. Comenzó su publicación con una frase del prólogo del disco La mosca y la sopa de los Redondos: “Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se pagan con solo soplar...)“.

Continuó con un mensaje de despedida donde remarcó la pertenencia del cantante al mundo xeneize. “Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros. Gracioso y valiente. Hasta siempre, Indio”.

Solari, a pesar de ser un hombre reservado, era conocido por su admiración por el club de la Ribera y, en particular, por Juan Román Riquelme, a quien le dedicó un poema.

El posteo de Boca

En Independiente publicaron un video de sus hinchas con la canción Bebamos de las copas lindas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. “Donde hay dolor. Habrá canciones. En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio”, escribieron.

Algo similar hizo San Lorenzo con el tema Juguetes Perdidos. “Gracias, Indio. Por tu poesía. Por tu música. Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote”, sostuvo el club.

Gracias, Indio.

Por tu poesía.

Por tu música.



Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote. pic.twitter.com/9lUvPQqtZQ — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 5, 2026

“En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio”, sostuvieron desde Racing.

En Vélez, en tanto, compartieron una imagen de sus hinchas con una bandera que tenía un dibujo correspondiente al disco Oktubre, uno de los mayores éxitos de los Redondos. “En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio”.

Huracán, en tanto, solo compartió dos imágenes: una del cantante con la camiseta del ‘Globo’ y otra del músico antes del recital de los Redondos en 1994, uno de sus shows más recordados por sus fanáticos.

Más homenajes

Desde Argentinos Juniors publicaron un video del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en marzo de 2020, que no tuvo la presencia física del artista aunque sí apareció en las pantallas. “Pedís que no mire hacia atrás, pero es mejor hacerlo para recordar todo lo lindo que nos dejaste. En este día, y cada día. Descansá en paz, Indio”, añadieron.

Lanús hizo algo similar, al subir un fragmento del audio original del recital de 1992 en el microestadio Antonio Rotili.

#AAAJ 🔙 Pedís que no mire hacia atrás, pero es mejor hacerlo para recordar todo lo lindo que nos dejaste. En este día, y cada día ♾️.



Descansá en paz, Indio 🙏 pic.twitter.com/YJzhUONqIs — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) June 5, 2026

“Tu música encontró un lugar eterno en nuestras banderas. Hoy te despedimos, pero seguiremos cantándote. Hasta siempre, Indio”, señalaron desde Rosario Central.

Por su parte, desde Belgrano sumaron: “Por siempre en las banderas y las canciones del Pueblo”.

En Newell’s, en tanto, publicaron: “La tierra gira hoy menos veloz. Siempre en los corazones del pueblo, Indio”. “Las despedidas son esos dolores dulces. El músico que eligió a La Plata para formar una banda legendaria del rock argentino. ¡Por siempre, Indio!“, expresaron desde Estudiantes de la Plata.