Beccacece, cuestionado en Independiente por los magros resultados Fuente: FotoBAIRES

Del rojo al negro en cuestión de horas. El presente de Independiente va mutando de color a pasos acelerados. Si el domingo terminó con el rubor que provoca la bronca de una nueva actuación decepcionante y un empate inesperado luego de estar 2-0 arriba frente a Lanús, el lunes fue oscureciendo el panorama hasta cubrirlo de un manto bien oscuro.

La decisión de Sebastián Beccacece de no tener en cuenta a Pablo Pérez y a Nicolás Domingo en los próximos encuentros no comunicada oficialmente por ahora, ni por las autoridades ni por el técnico rosarino, pero corroborada desde todas las esquinas del club ha levantado una polvareda inmediata.

Los hinchas, que despidieron al equipo con una sonora silbatina el domingo, apuntan casi por unanimidad a la cabeza del entrenador; el vestuario asiste confundido a una situación que parece fuera de control; los directivos apoyan la medida, pero el propio presidente Hugo Moyano le puso plazo a la continuidad del ex ayudante de Jorge Sampaoli. "Nuestro objetivo es la Copa Argentina", dijo a la salida del Libertadores de América luego del 2-2. Independiente disputará su partido de octavos de final ante Defensa y Justicia el 26 de septiembre en cancha de Quilmes. Beccacece ya sabe que, por su cuenta o empujado por la dirigencia, lo espera la puerta de salida si tropieza frente al Halcón.

Silbidos para el Rojo

La película de los hechos cuenta que al llegar al vestuario en el entretiempo del partido frente a Lanús, Pablo Pérez se enzarzó en una discusión con el técnico, disconforme con el funcionamiento del equipo y pese a que en ese momento el Rojo ganaba 1 a 0. La disputa incluyó algunos gritos y habría terminado con el volante rompiendo un pizarrón (todo un símbolo del disgusto). Aun así, el equipo retornó al campo con el sorprendente ingreso de Nicolás Domingo por Gastón Silva, en tanto el número 8, que daría el pase de gol a Silvio Romero para el 2-0, continuó en la cancha hasta ser reemplazado por Andrés Roa a los 78.

Sin embargo, y tras la reunión que jugadores y cuerpo técnico sostuvieron antes del entrenamiento matinal en el predio de Villa Domínico, comenzó a circular el rumor más tarde confirmado del marginamiento transitorio de dos de los (pocos) jugadores que actualmente reúnen el favor de la hinchada.

¿La separación guarda relación exclusiva con lo ocurrido frente a Lanús? Solo a medias. En el caso de Pérez, el entendimiento con el técnico comenzó a deteriorarse en los primeros partidos de la temporada por Copa Sudamericana, cuando el mediocampista fue relegado a la suplencia. De hecho, ya por entonces empezó a circular la intención del jugador por acortar su préstamo (vence en junio de 2020; el pase sigue perteneciendo a Boca) y cambiar de aires. La opción de Newell's, club del cual es hincha y donde fue campeón en 2013, todavía se mantiene en pie.

La situación de Domingo, en cambio, no fue buena desde la misma llegada de Beccacece. El fichaje de un volante central fue uno sus primeros pedidos y aunque no pudo concretar la compra de Lucas Menossi, su preferido, no dejó de insistir hasta que el club adquirió a Lucas Romero. La muy floja actuación del ex River en los 45 minutos finales frente a Lanús, sumada a actitudes extrafutbolísticas que disgustan al entrenador, colmaron el vaso de su paciencia.

Independiente viajará a Tucumán para enfrentar a Atlético el sábado por la noche. El historial señala que el Rey de Copas perdió ante el Decano 5 de los últimos 6 enfrentamientos. En el estadio José Fierro, con esos antecedentes cercanos y en medio de un clima interno enrarecido, Sebastián Beccacece procurará enderezar un presente que, ahora mismo, pinta mucho más negro que rojo.