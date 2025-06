Cristiano Ronaldo, a los 40 años, lleva a Portugal a otra final y ¿tendrá Mundial de Clubes?

En un Portugal que alumbra otra generación de estupendos futbolistas, con Vitinha a la cabeza, al patriarca Cristiano Ronaldo todavía le quedan goles para custodiar su vigencia. A los 40 años, ya mudado definitivamente de la banda izquierda al centro del ataque, donde economiza energías, CR7 puso el último toque que coronó una gran jugada colectiva para el 2-1 sobre Alemania en Múnich. Una victoria que valió la clasificación para la final de la Nations League, a la espera del vencedor de la semifinal de este jueves entre España y Francia.

Campeón en 2019 de la Nations League, competencia oficial de la UEFA que se desarrolló por primera vez ese año y vino a sustituir los amistosos internacionales, Portugal revirtió una desventaja en cinco minutos y le dejó un sabor amargo a Alemania antes sus hinchas, que completaron la capacidad del Allianz Arena de Múnich. Hace menos de un año, el equipo germano había pasado por otra decepción como local, cuando España lo eliminó en los cuartos de final de la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo conecta el centro de Nuno Mendes y le da la victoria a Portugal sobre Alemania, que ganaba por 1-0 como local. Peter Kneffel - DPA

Luego de un primer tiempo que tuvo buenas intenciones pero careció de eficacia de ambos lados, el marcador se movió pronto en el segundo. Alemania sacó diferencia a los 3 minutos, con un cabezazo de Florian Wirtz colocado junto a un poste, tras una exquisita asistencia de emboquillada de Joshua Kimmich. Intervino el VAR para advertirle al árbitro de que Nick Woltemade estaba en una posición adelantada que podía ser influyente, ya que obstaculizaba la cobertura de un defensor, pero Slavko Vincic convalidó el gol después de observar el monitor.

El 1-0 para Alemania no supuso ningún dominio ni control de la semifinal por parte de los locales. Todo lo contrario: con los ingresos de Vitinha y el extremo Sergio Conceição, Portugal monopolizó la pelota y abrumó a Alemania. Conceição (22 años) aportó la profundidad y el desnivel que no había tenido Trincão. Marcó el 1-1 con un golazo, un remate combado de zurda, yendo desde la derecha hacia adentro. No anotaba para Portugal desde la Eurocopa 2024 y el último tanto que hizo para Juventus fue en febrero, contra Inter.

La decepción de Alemania por no haber llegado a la final; en primer plano, Florian Wirtz, autor del gol del equipo dirigido por Julian Nagelsmann. TOBIAS SCHWARZ - AFP

Cinco minutos después de la igualdad, Cristiano Ronaldo puso el 2-1 en una acción que había comenzado con una gran asistencia de Bruno Fernandes para una proyección de Nuno Mendes, que le sirvió el balón a CR7.

Una lluvia torrencial, seguida por una de esas granizadas que obligan a buscar refugio, podría haber provocado una suspensión en muchos lugares que no fueran el Allianz Arena, donde solo fue necesario un retraso de diez minutos para que el estado del campo luciera impecable, listo para un partido que prometía. Alemania y Portugal no estuvieron cerca de conquistar los títulos más importantes en los últimos años, pero sus planteles despiertan expectativas. Ambos cuentan con varias individualidades destacadas en Europa. Están en una etapa de evolución, siempre con la exigencia de refrendar ese crecimiento con resultados de peso, que certifiquen la pretensión de instalarse en la elite.

Comparten un estilo de juego dinámico, prefieren los pases que los pelotazos, y la elaboración que el choque y la fricción. Juegan con sentido del espectáculo, si bien no son equipos del todo pulidos y afianzados. También están los condicionantes circunstanciales. Alemania decae mucho en creatividad y conducción sin el hoy lesionado Jamal Musiala. En Portugal, el director técnico Roberto Martínez optó por no exprimir del todo a Vitinha, el volante central que cuatro días atrás, en ese mismo estadio, dio una clase de fútbol en el arrollamiento que Paris Saint-Germain hizo contra Inter. Y sorprendió con la ubicación de João Neves, socio de Vitinha en la línea media de PSG, en el lateral derecho.

Salvo por Marc-André Ter Stegen, el arquero de Barcelona que volvió a la selección después de nueve meses, los titulares se desempeñan en la Bundesliga, aunque uno de ellos está cerca de emigrar, en lo que seguramente será uno de los grandes pases del mercado. Si bien Bayern hizo firmes gestiones para contratar a Wirtz, el gambeteador media-punta de Bayer Leverkusen, lo más probable es que recale en Liverpool, dispuesto a pagar la mareante suma de 130 millones de euros.

Portugal, con las excepciones de Diogo Costa, Gonçalo Inácio y Trincão, tiene a todos sus jugadores en el extranjero, algo natural en un fútbol exportador. Y en esa diáspora se mantiene la incertidumbre sobre el futuro de Cristiano, que hace unos días publicó un mensaje en el que daba a entender que finalizaba su vínculo con Al-Nasrr: “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Sigue escribiéndose. Agradecido a todos". Las especulaciones lo ubican en algún equipo que jugará el Mundial de Clubes, que permite incorporar refuerzos hasta el 10 de junio. Quizá en Al-Hilal, club que es financiado por el Fondo Deportivo del gobierno de Arabia Saudita, al igual que Al-Nasrr. Sería un gran impacto, ya que en ese caso Cristiano se enfrentaría con Real Madrid, en un grupo que completan Pachuca y Salzburg.

Roberto Martínez hizo un enorme elogio a CR7; el delantero mejoró su promedio goleador en Portugal desde la llegada del entrenador español. Matthias Schrader - AP

Cristiano se sacó una espina contra Alemania, rival frente al que siempre había perdido en cinco partidos por grandes torneos. Al borde del off-side, apareció como un clásico N° 9 para empujar la pelota en un ataque construido por sus compañeros. Antes se había mostrado falto de potencia y de puntería para resolver cuatro situaciones favorables; también había dejado un tiro libre en la barrera y un cabezazo alto. Sus compañeros generan juego para el referente, al que le bastó un acierto para extender su leyenda goleadora, que ya acumula 937 tantos en su carrera, incluidos los 137 en Portugal. Y también lo hace su integración a los planteos del entrenador Roberto Martínez, bajo cuya dirección anotó 20 goles en 24 cotejos. En los últimos 14 partidos del DT anterior, Fernando Santos, solo había anotado tres.

Martínez le reconoce el papel de líder: “Ronaldo es el ejemplo de alguien que busca constantemente mejorar. No ha perdido el entusiasmo y eso es contagioso. Es increíble. No son los récords lo que lo motiva, sino tener la oportunidad de mejorar cada día. Eso es muy difícil de lograr”. Entrenador y goleador se abrazaron cuando éste fue reemplazado a los 45 minutos del segundo tiempo, para que se llevara la ovación de los miles de hinchas portugueses que viajaron. El domingo los espera la final. El fútbol de Portugal contiene a un Cristiano infinito.