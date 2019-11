Cristiano Ronaldo: cómo se resolverá su desplante en el vestuario de Juventus

El gesto de desencanto de Cristiano Ronaldo, que se fue reemplazado ante Milan Fuente: AFP

El Cristiano Ronaldo de Juventus no es el mismo Cristiano Ronaldo que escribió tantas páginas doradas en Real Madrid. Nada que ver. Su promedio de goles en la temporada (6 en 14 partidos) está muy por debajo de la media histórica y encima protagoniza episodios que empañan su imagen, como en el duelo de ayer frente a Milan en Turín, cuando se retiró reemplazado por Paulo Dybala y se fue directamente al vestuario sin pasar por el banco de suplentes.

"No hay ningún problema con él. Es normal que un jugador se enfade cuando es sustituido. Hay que permitir que tenga sus cinco minutos de mosqueo. Estaría más preocupado si no se enfadase", dijo el entrenador Maurizio Sarri en conferencia de prensa, restándole importancia al enojo del jugador.

Ahora bien: ¿cómo sigue este cortocircuito en la interna de la Vecchia Signora? La Gazzetta dello Sport dio las claves de cómo Juventus quiere calmar las aguas sin hacer mucho ruido y sin trastocar el buen orden y ambiente que reina en el equipo esta temporada, que solo se vio alterado por el malhumor por las salidas del campo del astro portugués.

La Juve lo resolverá al estilo del presidente Andrea Agnelli: sin focos ni cámaras y siguiendo la línea que marcó Sarri tras el encuentro: "Si se fue antes del campo lo tendrá que resolver con sus compañeros", dijo el entrenador italiano entonces. El club turinés no multará a Cristiano ni quiere generar un "caso" de su desaire, aunque no haya sido el primero.

De todas formas, cuentan que se convocará a una reunión informal con Pavel Nedved y Fabio Paratici en la que lo intentarán convencer de que estas actitudes no ayudan al equipo. Según La Gazzetta, el propio Nedved ya se contactó el domingo por la noche con Jorge Mendes, representante del jugador, para hablar sobre el asunto. Por su parte, los compañeros de vestuario de Cristiano Ronaldo esperan una disculpa o aclaración por parte de CR7.

Pero atención, porque el ex jugador de la Roma Fabio Cassano alertó sobre un episodio similar que protagonizó durante su carrera."¿Cristiano se fue tres minutos antes del final del partido? Eso no lo puedes hacer, porque luego hay control antidopaje", explicó en el programa de televisión italiano "Tiki Taka" .

El delantero recordó que lo ocurrido ene el clásico frente a la Lazio: "Yo tuve que volver rápido al estadio para evitar una descalificación de dos años. Fue hace 12 años. Capello me cambió, me enfadé y me fui a casa. Tuve que volver".

Más allá de que Juventus lidera el Calcio con 32 puntos, a uno de distancia del escolta Inter, y también está puntero en el Grupo D de la Champions League con diez unidades producto de tres victorias y un empate, el presente de Cristiano es una alarma encendida en el equipo de Turín y la prensa europea comienza a hablar de lleno sobre el bajo rendimiento de la gran figura del equipo.