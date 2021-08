El pase de Cristiano Ronaldo, en vivo: el minuto a minuto y la oferta de Manchester City

9.45 ¿Un ex Manchester United al City?

Cristiano, quien pasaría al City en alrededor de 30 millones de euros, podría buscar su última gran aventura a sus 36 años y se despide del fútbol italiano luego de tres temporadas en la Juventus en las que convirtió 101 goles y 22 asistencias. No obstante, si se conforma el pase de Ronaldo al City, habrá muchas críticas y entre ellas las de algunos excolegas, como el delantero inglés Wayne Rooney, quien jugó 209 partidos con el portugués en el Manchester United entre 2004 y 2009, logrando tres títulos de la Premier League y una Champions League. “Es interesante, pero no puedo verlo. No creo que alguien con el legado de Cristiano vaya al City. Todo el mundo sabe que nunca podría jugar para el Liverpool o el Manchester City. Eso es obvio, pero cada uno es como es”, dijo el hoy entrenador del Derby County de la segunda división inglesa.

9.20 La confirmación de Allegri, DT de Juventus

Cristiano Ronaldo estuvo hoy en el centro de entrenamiento de la Juventus de Italia para despedirse de su compañeros, luego de jugar tres años en el equipo turinés, y su inminente futuro es el Manchester City de la Premier League inglesa, aunque aún no hay confirmación oficial del pase, según la prensa italiana.

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, dio por hecha la salida del portugués. “No estoy decepcionado con Cristiano Ronaldo. Quiere irse de Juventus e hizo una elección. Va a buscar un nuevo club luego de tres años acá. Es parte de la vida”, reflexionó el DT, que no incluyó desde el inicio al portugués en el primer partido de la temporada, la semana pasada, frente a Udinese. Ronaldo ingresó desde el banco de suplentes y marcó un gol sobre el final del encuentro. La conquista fue anulada a instancias del VAR. “No tiene ninguna intención de jugar para Juventus; por ese motivo no será citado para el partido de mañana ante Empoli”, completó el DT.

“El día del adiós”: qué se sabe del pase de Cristiano Ronaldo

La prensa europea da por cerrada la salida de Cristiano Ronaldo de Juventus. El destino sería Manchester City. Bienvenidos a la cobertura del minuto a minuto de una de las transferencias que sacude el cierre del mercado de pases de verano en el Viejo Continente.