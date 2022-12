Cristiano Ronaldo no se entrenó con los que fueron suplentes ante Suiza y hay dudas con su presencia para el próximo partido de Portugal en el Mundial Qatar 2022

escuchar

No son tiempos fáciles los que le toca vivir a Cristiano Ronaldo. A pesar del éxito que vive a la par de la selección de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, que se metió en los cuartos de final tras golear a Suiza por 6 a 1, la estrella no para de acumular conflictos individuales en poco tiempo, que lo llevaron a ser foco de polémicas extrafutbolísticas.

A su conflictiva salida de Manchester United se le sumó su enojo por ser reemplazado contra Corea del Sur, que derivó en su suplencia ante los suizos y su escapada en soledad hacia los vestuarios sin quedarse en el campo para festejar con sus compañeros. Este miércoles, agregó una nueva situación controversial: no se entrenó con el grupo de jugadores suplentes, con miras al cruce de cuartos de final del Mundial, el sábado ante Marruecos. Así lo informaron medios europeos como Marca y La Vanguardia.

Cristiano Ronaldo fue suplente en la goleada de Portugal ante Suiza Alessandra Tarantino - AP

El entrenador del equipo luso, Fernando Santos, programó una sesión de entrenamiento en el Centro Al-Shahaniya dividida en dos grupos: por un lado, uno con los titulares que estuvieron en la victoria frente a Suiza, mientras que en el otro asistieron los suplentes (incluso los que entraron y disputaron algunos minutos como Rafael Leao, Ricardo Horta y Rúben Neves, entre otros). Vale destacar que CR7 entró a los 28 minutos de la segunda etapa en reemplazo de Joao Félix y, una vez finalizado el encuentro, no se quedó a festejar el pase de etapa con sus compañeros en el terreno de juego, sino que se marchó directo al vestuario.

“Los jugadores suplentes se ejercitaron y realizaron un entrenamiento normal, pero entre ellos no estaba Cristiano Ronaldo y decidió no saltar al terreno de juego. Cristiano Ronaldo eligió quedarse en el gimnasio con el resto de los jugadores titulares, aunque debería estar en el campo con el resto de los suplentes”, afirmó Marca. Por su parte, La Vanguardia aseguró que, “el atacante luso se niega a recibir cualquier trato que no sea diferencial”.

Cristiano Ronaldo se se entrenó con los suplentes este miércoles tras la victoria ante Suiza Pavel Golovkin - AP

En la conferencia de prensa posterior al triunfo, el seleccionador de Portugal Fernando Santos fue consultado por la decisión de reemplazar a su capitán por Gonçalo Ramos, autor de tres de los seis tantos de su equipo y el DT, contó: “Fue por características del juego, son jugadores diferentes. También entró Dalot y salió Cancelo... Tiene que ver con lo que yo pensaba de la dinámica del juego. ¿Problema? Ya respondí a esa pregunta. No hay problema, somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán”, concluyendo así su declaración.

Cristiano Ronaldo junto a su entrenador, Fernando Santos Adam Davy - PA Wire

Acerca de esta situación por la que atraviesa Cristiano Ronaldo, una de las personas que se expresó en redes sociales fue su mujer, Georgina Rodríguez. A través de su cuenta de Instagram, la esposa del capitán del equipo le dejó un mensaje al DT portugués y posteó: “Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos en ti. Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”.

El próximo compromiso de los lusitanos será ante Marruecos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el próximo sábado desde las 12 del mediodía, hora de Argentina, y habrá que ver si el DT Fernando Santos mantiene a CR7 entre los suplentes o bien le devuelve la titularidad. Este duelo entre ambos seleccionados tendrá una revancha. Sucede que en la etapa de grupos del Mundial de Rusia 2018, lusos y marroquíes ya se vieron las caras y los europeos se llevaron la victoria por 1-0 con un gol del propio Cristiano Ronaldo.

Un futuro sin esclarecerse

Con la recisión de su contrato de Manchester United y sin un club a la vista, se habló por estos días de su llegada al fútbol árabe. Según el diario Marca, a partir del 1 de enero de 2023, Cristiano Ronaldo será jugador de Al-Nassr de Arabia Saudita. Según informaciones, el contrato que unirá al futbolista portugués con el equipo saudí tendrá una duración de dos temporadas y media con un contrato que iba a alcanzar algo menos de cien millones de euros. Además, se dijo que su vínculo estará rodeado de incentivos económicos vía publicidad, que lo colocarían como el deportista mejor pagado del mundo. La cifra total del vínculo de CR7 con Al-Nassr según expresaron, se acerca a los 200 millones de euros por temporada.

El próximo destino de Cristiano Ronaldo todavía sería una incógnita

Sin embargo, el diario deportivo ‘A Bola’ negó esa información y sólo debería haber noticias sobre el próximo club de Cristiano después del Mundial, porque aún no ha dado el “sí” definitivo a la millonaria propuesta del club saudí Al Nassr. Además, el crack portugués también está abierto a otras ofertas, especialmente de Europa, porque tendrá “preferencia para continuar en una liga más competitiva”.

LA NACION