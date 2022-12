Mundial Qatar 2022: Gonçalo Ramos, el héroe que irrumpió en la interna de Cristiano Ronaldo en Portugal y le dio la razón a su entrenador

escuchar

Estaba contemplado en las posibilidades, pero de todos modos la noticia de que Cristiano Ronaldo no sería titular en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 contra Suiza causó shock en el mundo del fútbol. Principalmente porque el causante fue uno de sus más acérrimos defensores, el DT portugués Fernando Santos, que lo mantuvo en el equipo aun a pesar de que el nivel de CR7 en la Copa del Mundo estaba muy lejos del que supo ofrecer en el pasado. Pero un desplante al ser sustituido frente a Corea del Sur fue demasiado para el entrenador, y en la noche del martes el puesto del crack fue ocupado por Gonçalo Ramos.

La realidad es que, aun si no hubiera tenido en cuenta una nueva muestra de indisciplina de CR7, Santos tenía argumentos sólidos como para tomar semejante decisión. El flojo estado de forma del atacante en Manchester United se traspasó a su selección, en la que se lo vio alejado de la acción y falto de ritmo, de velocidad y de goles; apenas marcó un tanto, de penal, en esta Copa del Mundo. Y encima, Ramos, de 21 años, tuvo un rendimiento sobresaliente: logró tres tantos en el 6-1 sobre un contrincante que se jactaba de su poderío defensivo. Santos no pudo sentirse más reivindicado.

Una imagen atípica: Cristiano Ronaldo vivió en el banco de suplentes la mayor parte de un partido de octavos de final de un mundial. Alessandra Tarantino - AP

El jugador de Benfica, club en el que estaba viviendo un momento consagratorio antes de viajar a Qatar (14 goles en 21 partidos en la temporada), había tenido apenas un puñado de minutos durante la rueda de grupos, pero en la etapa eliminatoria no tuvo reparos para anunciarse con un potentísimo zurdazo al primer palo del arco del imponente arquero suizo Yann Sommer a los 16 minutos, para poner en ventaja a su seleccionado. En sus otros dos goles sacó a relucir sus dotes de depredador del área; en el del 3-0 le ganó la posición a Djibril Sow para conectar un centro raso de Diogo Dalot, y en en el del 5-1 aprovechó los espacios de una derrotada defensa y definió tocando la pelota con sutileza por encima de Sommer, una muestra de su arsenal de recursos. Así consiguió lo que Ronaldo y el legendario Eusébio habían obtenido en sus carreras: un hat-trick en un mundial.

Su destacada actuación llegó incluso a cambiarle el humor a un Cristiano Ronaldo que en los primeros minutos se mostraba muy fastidiado en el banco de suplentes. Cuando apareció el primer gol de Ramos, CR7 apenas esbozó una sonrisa; tras el tercero, se levantó junto al resto de los sustitutos para celebrar en conjunto. Y luego también tendría su momento sobre el campo de juego, cuando él resultó el designado para reemplazar al propio Ramos a los 28 minutos del segundo tiempo, y fue recibido con cálidos aplausos de todo el estadio de Lusail más la cinta de capitán que le había tenido que ceder al sí titular Pepe.

Cristiano Ronaldo reingresa al equipo en lugar de Goncalo Ramos, después de que el joven lo reemplazara frente a Suiza y lograra un hat-trick. PAUL ELLIS - AFP

¿Hubo rencores contra Ronaldo tras su salida de la formación inicial? Nada, según contó con humildad Ramos: “Cristiano habla conmigo y con todos en el equipo. Es nuestro líder y siempre intenta ayudarnos, pero tenemos otros jugadores, como Bruno Fernandes y Pepe, que también son capaces de liderar, y de ayudar a Cristiano”, expresó el joven. El volante Otávio también se hizo eco de ello, aprovechando la ocasión para elogiar al héroe de la jornada: “No fue de extrañar que Gonçalo entrara e hiciera el trabajo. Pero sabemos del valor de Cristiano. Es un crack, el mejor del mundo. También nos ayudó desde el banco, nos incentivó y quedamos felices con eso”.

A su vez, Pepe, aun siendo uno de los jugadores más cercanos a CR7 y que compartió casi una década con él en Real Madrid y en la selección, defendió la decisión de Santos: “Cris sabe perfectamente, y el entrenador lo ha dicho de manera muy clara, que aquí lo que importa es el «nosotros». Y cuando es así... Era una decisión del entrenador y debemos respetar la decisión de nuestro entrenador”.

Resumen de Portugal 6 vs. Suiza 1

Qatar 2022: resumen Portugal vs. Suiza

De todos modos, la voz que se quería escuchar era la de Santos. Le consultaron sobre su decisión apenas terminó el encuentro, pero en ese momento eligió no contestar. Cuando llegó la conferencia de prensa, la pregunta se hizo ineludible, pero con más tiempo para pensar, el DT se mostró magnánimo a pesar de su enojo previo: “Cristiano y Ramos son jugadores diferentes. No hay ningún problema con él [CR7]. Es un ejemplo como mejor jugador del mundo, como profesional y como capitán. Esto es un colectivo y Cristiano seguirá siendo un jugador importantísimo para nosotros”, manifestó Santos. Se verá si el entrenador seguirá confiando en su nueva estrella o en la de toda la vida, pero lo cierto es que no puede haber una mejor presentación que la de Ramos.