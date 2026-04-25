Por dónde pasan River vs. Aldosivi y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan River y Aldosivi, en la fecha 16 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El local se aseguró un lugar en los octavos de final con dos fechas de anticipación y el visitante está en la zona baja, sin chances de pasar de ronda. Juegan en el Monumental a partir de las 21.30, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Millonario, tercero en la tabla de posiciones de su zona, necesita recuperarse lo antes posible de la dura derrota ante Boca en el Superclásico el domingo pasado. En su propia casa y en un partido polémico en el que nunca logró hacer pie, perdió 1 a 0 por un gol de Leandro Paredes de penal. Tiene 26 puntos al igual que Argentinos Juniors, al que supera por diferencia de gol (+9 contra +5 del Bicho) y ya está clasificado a octavos de final.

Eduardo 'Chacho' Coudet tiene que encontrarle la vuelta al funcionamiento de River Instagram @riverplate

El Tiburón, por su parte, se mantiene en el 14° puesto de la clasificación general del Grupo B con siete unidades. Está obligado a conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en lo que resta del año, incluido el Clausura del segundo semestre, para evitar el descenso a la Primera Nacional. Viene de empatar 1 a 1 con Racing, como local, por los goles de Felipe Anso -A- y Matías Zaracho -R-.

En el último enfrentamiento entre ambos, por la Liga Profesional 2022, River se quedó con la victoria por 3 a 0 en Mar del Plata.

River vs. Aldosivi: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; y Nicolás Cordero.