Partidos de hoy de la Liga Profesional Argentina: así se juega el Torneo Apertura 2026

La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 continúa este sábado con la disputa de tres partidos: Estudiantes de La Plata vs. Talleres, Sarmiento vs. Tigre y River vs. Aldosivi y podrían definir más clasificados a octavos de final, instancia en la que ya aguardan el Pincha, la T, el Millonario, Boca, Vélez, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Argentinos Juniors. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Abrirán la jornada Estudiantes y Talleres, que se enfrentan en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi a partir de las 17, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Luego, a las 19.15, Sarmiento recibe al Matador de Victoria en el estadio Eva Perón de Junín, bajo la tutela de Sebastián Zunino. Por último, desde las 21.30, River choca con el Tiburón en el estadio Monumental, con Nicolás Ramírez como árbitro.

River ya está clasificado a octavos de final, pero necesita mejorar el rendimiento futbolístico Gonzalo Colini - LA NACION

Ternas arbitrales de los partidos de este sábado

17: Estudiantes de La Plata vs. Talleres – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

19.15: Sarmiento vs. Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

21.30: River vs. Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón. La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas.

Así está el cuadro de octavos de final del Torneo Apertura 2026, mientras se disputa la fecha 16 Canchallena

Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.