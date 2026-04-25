Partidos de hoy de la Liga Profesional Argentina: así se juega el Torneo Apertura 2026

En la continuidad de la fecha 16, se disputan tres compromisos, entre los que destaca River vs. Aldosivi en el Monumental
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La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 continúa este sábado con la disputa de tres partidos: Estudiantes de La Plata vs. Talleres, Sarmiento vs. Tigre y River vs. Aldosivi y podrían definir más clasificados a octavos de final, instancia en la que ya aguardan el Pincha, la T, el Millonario, Boca, Vélez, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Argentinos Juniors. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
Abrirán la jornada Estudiantes y Talleres, que se enfrentan en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi a partir de las 17, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Luego, a las 19.15, Sarmiento recibe al Matador de Victoria en el estadio Eva Perón de Junín, bajo la tutela de Sebastián Zunino. Por último, desde las 21.30, River choca con el Tiburón en el estadio Monumental, con Nicolás Ramírez como árbitro.
Ternas arbitrales de los partidos de este sábado
17: Estudiantes de La Plata vs. Talleres – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Diego Verlota
19.15: Sarmiento vs. Tigre – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Romero
21.30: River vs. Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Lucas Comesaña
En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón. La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas.
Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
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