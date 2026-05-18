Cuándo juega Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors recibirá el próximo martes a Cruzeiro de Brasil en la Bombonera en el cotejo correspondiente a la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 con el objetivo de sumar para no quedar eliminado prematuramente. El duelo está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela Sáez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.98 contra 4.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.40.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Grupo D - Fecha 5

Día: Martes 19 de mayo de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: La Bombonera (Ciudad de Buenos Aires).

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela).

TV: Telefé y Fox Sports.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play, Mi Telefé y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: Canchallena.

El xeneize, tras el cimbronazo sufrido en el Torneo Apertura 2026 donde quedó eliminado en octavos de final a manos de Huracán como local, tiene como necesidad terminar el primer semestre con la clasificación a los playoffs del máximo certamen continental.

Actualmente, marcha tercero en la tabla de posiciones con seis puntos producto de los dos triunfos que consiguió en sus primeros juegos y las dos derrotas posteriores con las que se le complicó el panorama. En ese contexto, el choque ante los brasileños es trascendental porque en caso de sufrir una caída puede quedar eliminado siempre que Universidad Católica supere a Barcelona de Ecuador -se enfrentarán el jueves 21 de mayo en Chile-.

Malcom Braida se perfila para ser titular como lateral por la derecha en Boca Juniors ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si el xeneize se impone en los próximos dos partidos -el último será vs. Universidad Católica el jueves 28 de mayo-, accederá a octavos de final como líder del Grupo D. Con cuatro puntos, es decir un triunfo y un empate, también avanzará mientras que en caso de sumar tres o dos unidades dependerá de otros resultados.

Un dato no menor es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Libertadores se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismo conjuntos involucrados.

De cara al compromiso venidero, el otra vez cuestionado DT Claudio Úbeda tiene dos bajas de peso como las de Ádam Bareiro -lesionado- y Santiago Ascacíbar, quien vio la tarjeta roja frente a Barcelona. El reemplazo del volante será Ander Herrera o Tomás Belmonte, con una mínima posibilidad de que ingrese Exequiel Zeballos y se modifique el esquema. Por centrodelantero es probable que ingrese Ángel Romero porque Milton Giménez se lastimó en el entrenamiento del domingo y si bien Edinson Cavani empezó a entrenar a la par de sus compañeros, no tiene ritmo de competencia para ir desde el arranque.

Además, por el bajo nivel de Marcelo Weigandt es probable que su lugar lo ocupe Malcom Braida. El ex-San Lorenzo se destacó en sus últimos juegos en el lateral izquierdo y pasaría a desempeñarse por la derecha en lugar del exfutbolista de Inter Miami.

Cruzeiro y Boca jugaron un partido muy picante en Brasil, en la tercera fecha Gilson Lobo - AP

El combinado dirigido por Artur Jorge, por su parte, tiene siete puntos al igual que la Universidad Católica y se ubica segundo por debajo suyo a raíz de que perdió el cotejo entre sí. Este sábado el elenco de Belo Horizonte igualó con Palmeiras 1 a 1 por el Brasileirao, certamen en el que marcha 14°, muy cerca de los puestos de descenso a la segunda división.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda. Cruzeiro: Cássio Ramos, William, João Marcelo, Lucas Villalba, Kaiki Bruno, Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson, Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Artur Jorge es el entrenador de Cruzeiro, que este martes visitará a Boca Gilson Lobo - AP

Ambos equipos ya se enfrentaron en este torneo y fue en la segunda fecha, con triunfo de Cruzeiro como local en Belo Horizonte 1 a 0 con gol de Néiser Villarreal. El visitante jugó con un futbolista menos gran parte del duelo por la expulsión de Bareiro. Con ese duelo, el historial tiene 19 cruces entre certámenes internacionales y amistosos con ocho triunfos brasileños, siete argentinos y cuatro empates.

Si Boca culmina en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo D, el equipo dirigido por Úbeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, pero accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental.

El sorteo lo ubicó en una zona con rivales de jerarquía en sus respectivos países, pero sigue siendo el máximo favorito a quedarse con el primer puesto y también está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela como nadie el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.