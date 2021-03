"¿Cuál es tu fuente?": el cruce de Flor Vezza con el "Gringo" Cingolani

La periodista Flor Vezza cuestionó la información de su compañero "Gringo" Cingolani

La panelista de Abran Cancha, Flor Vezza, cruzó este domingo a su compañero de programa, Rodolfo "Gringo" Cingolani, por sus dichos sobre el manejo del plantel de Boca Juniors.

De acuerdo con Cingolani, el vicepresidente del club xeneize, Juan Román Riquelme, le sugirió al entrenador del primer equipo, Miguel Ángel Russo, la presencia (y ausencia) de algunos jugadores en el once inicial: "Lo que le sugirieron a Russo es: mirá Miguel, vamos a tratar de poner en cancha siempre a los mismos".

Miguel Angel Russo está en una posición incómoda, pero Riquelme le aseguro que su posición no está en peligro Fuente: Télam

Inmediatamente, Vezza saltó indignada contra el periodista, y calificó lo que dijo su compañero como una "barbaridad": "¿Con qué fuente? ¿Cuál es tu fuente para aseverar semejante cosa? Dirigió más de 1000 partidos en primera. Es inadmisible que le manejen el equipo", le dijo también la periodista. El relator se limitó a contestar que "la fuente no se revela".

Por otra parte, Cingolani reveló que Riquelme le pidió a Russo que Carlos Zambrano, Edwin Cardona y Mauro Zárate "tienen que jugar diez partidos consecutivos", lo cual el periodista consideró como un "acierto". Mientras, Flor Vezza decía que el programa se había convertido en un "hablemos sin saber". Además, el panelista contó que "Román no se metió hasta el partido con el Santos. Una vez que Boca quedó eliminado, empezó a meter mano".

Juan Román Riquelme Fuente: Reuters

Luego, el panelista cuestionó que el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, maneje todo en el club. "Pero no podés comparar", lo cuestionó la locutora. "¡No me dejás terminar!", contestó Cingolani. "Es que ya sabemos lo que vas a decir. Que Gallardo decide en River ya lo sabemos, pero Gallardo ganó todo", diferenció.

"Hay que terminar con eso de que está mal que un dirigente se meta en la alineación de un equipo. Yo lo banco a muerte. El dirigente se llama Juan Román Riquelme, se puede meter", argumentó Cingolani, y citó el caso del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

Juan Sebastián Verón Crédito: Marcelo Manera/Pool Argra

Finalmente, luego de que Cingolani sentenciara que Riquelme "le está estirando la vida futbolística" a Russo con su ayuda, Vezzo reiteró que eso "es una falta de respeto" al experimentado DT. "¿Pero qué es una falta de respeto?", replicó Cingolani.

"¿Dirigió más de 1000 partidos en Primera División y vos venís a decir que le arman el equipo?", sentenció Vezzo. "¿Y quién le arma el equipo? ¿Jorge Amor Ameal, o le sugiere Riquelme?", preguntó Cingolani. Para dar por finalizada la discusión, la locutora pidió respetar "a Gallardo y a Russo".