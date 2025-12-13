El Día del Hincha de Boca en La Bombonera, entre la pasión y la incertidumbre: Ubeda, Ander, Cavani...

La celebración del Día del Hincha de Boca bien podría haber tenido otro tinte, en la víspera de la final del Torneo Clausura de la que quedó tan cerca y tan lejos a la vez. Todavía los labios duelen por la mordedura cuando se recuerda la derrota contra Racing del domingo pasado, los –pocos– cambios hechos por Claudio Ubeda y un pobre juego que llevó al equipo azul y oro a quedarse sin la definición de este sábado. Pero “Boca es Boca”, recordaría Miguel Ángel Russo. Y este viernes los fanáticos celebraron de todas maneras la jornada con la Bombonera abierta y autoconsuelo al cierre de un año –otro– desprovisto de trofeos, aunque esta vez con la clasificación para la Copa Libertadores asegurada.

Como la eliminación a manos de la Academia desencadenó la no participación de River en la máxima competición subcontinental, los simpatizantes se acordaron del clásico adversario en los cánticos. Porque el club permitió a los socios disfrutar en su segunda casa una fiesta que se celebra desde hace trece años. La primera vez juntó a los hinchas en el Obelisco, y desde entonces, el festejo es una costumbre. Las veces en que no se autorizó ingresar a las tribunas, los xeneizes se las ingeniaron para festejar alrededor del estadio. En este caso hasta pudieron ser acompañados por no asociados que quisieran vivir “la experiencia Bombonera”, algo que muchos socios ni siquiera pueden experimentar.

Román Riquelme en el palco, durante la derrota contra Racing; Pablo Ledesma y Mariano Herrón miran en un costado; el presidente debe decidir quién será el director técnico. Manuel Cortina

A las 17 fueron abiertas las puertas y las gradas fueron llenándose en un día laboral y caluroso. La fiesta fue animada con shows musicales, entre los que se destacaron los de Un Poco de Ruido, programa de streaming vinculado con la cumbia, aunque emite también otros géneros. Además, hubo algo característico del barrio: una murga, Los Amantes de La Boca, para brindar más color a la fiesta.

Mientras, en lo futbolístico hay incertidumbre. Con un apuntado claro: Ubeda, a quien el que el ambiente del fútbol local, no sólo el boquense, criticó por decisiones tomadas frente a Racing. Con el año terminando y la proyección del que viene, y ante la importancia de volver a disputar la Libertadores (Boca no estuvo en la zona de grupos en los últimos dos años), nadie da por sentada la continuidad de quien fue ayudante de Russo hasta su fallecimiento y luego tomó las riendas de la dirección técnica junto al ayudante colombiano Juvenal Rodríguez. Si hubiera convencimiento, este jueves, cuando la reserva azul y oro ganó el Trofeo de Campeones, Marcelo Delgado se habría soltado frente a los micrófonos.

Claudio Ubeda saluda a Exequiel Zeballos, luego de decidir reemplazarlo ante Racing; ese cambio puede decidir su continuidad o su salida de Boca. Fotobaires

“Estamos evaluando todavía algunas cosas”, dijo vagamente alguien que no está acostumbrado a comunicar lo que sucede en el mundo Boca. A la vez, la ausencia de Ubeda en la definición que protagonizó la reserva en la cancha de Banfield sugirió que la decisión estaría inclinándose hacia el “no”. Mientras el DT no está confirmado, sí se estableció que habrá una pretemporada desde el 2 de enero en el predio de Ezeiza. ¿Y si Ubeda no sigue y otro director técnico prefiere una opción diferente?

Uno de los trascendidos más fuertes refiere al apoyo del plantel: por más errores que haya cometido en la semifinal, sus dirigidos confían en su capacidad y hay agrado por sus tratos. Ahora bien, en la calle, antes de la fiesta por el Día del Hincha de Boca, los aficionados se dividieron. En esa situación parece estar el presidente Juan Román Riquelme, entre buenos resultados del equipo (2-0 en el superclásico, por ejemplo) y esa una tarde-noche que engrosó el temor a que el DT falle en otra jornada decisiva.

Sobran situaciones indefinidas en Boca, una vez más. Ander Herrera tiene un año más de contrato, siempre y cuando ambas partes quieran cumplirlo: el vasco da la impresión de estar en días de meditación. Edinson Cavani protagonizará la novela de cada mercado, entre su estado futbolístico y la permanente duda sobre su futuro. Además, mientras parece necesario despoblar el plantel, regresarán ¡26! futbolistas provenientes de préstamos: entre otros, Marcelo Weigandt, Oscar Salomón, Jabes Saralegui, Juan Ramírez, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Gonzalo “Toro” Morales.

𝟏𝟐/𝟏𝟐 🇸🇪



Feliz día al movimiento popular más grande del mundo, podrán imitarnos pero igualarnos jamás 💙💛💙 pic.twitter.com/gGx70B1amr — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 12, 2025

Un detalle: en las periferais de la Bombonera, antes del festival, la gente se expresó sobre una hipotética llegada de Miguel Borja, el colombiano que pronto se irá de River y no se cerró a una eventual llamada de Riquelme. ¿Las respuetas? Rotundos “no”.

El hincha de Boca festejó su día. Mostrando en su templo el orgullo de serlo, y a la vez con ansiedad por la Copa Libertadores, cortar la sequía de tres años en el plano local y tener noticias pronto acerca de si seguirá Ubeda o habrá un nuevo entrenador.