Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo se conocen los grupos, con los rivales del xeneize

El conjunto que conduce Claudio Ubedase clasificó al torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por intermedio de la Tabla Anual del fútbol argentino
- 4 minutos de lectura'
Boca es uno de los seis clubes argentinos que participarán de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, que podrían ser siete si Argentinos Juniors logra clasificarse en las “Fases Previas”. El xeneize regresa al torneo más importante de Sudamérica, en el que se mantiene como el segundo máximo ganador con seis títulos, luego de dos años seguidos de ausencia. Y el objetivo es pelear por el título, como su historia se lo demanda.
El sorteo para determinar en qué zona quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, en la instancia en la que el equipo de la Ribera quedó eliminado en este 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.
Seis equipos afrontarán la Fase 1, con tres series a ida y vuelta y con el segundo encuentro a disputarse en el estadio del mejor ubicado en el ranking Conmebol. Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador) jugarán la revancha en condición de locales, justamente, mientras que Juventud (Uruguay), 2 de Mayo (Paraguay) y The Strongest (Bolivia) cerrarán sus respectivas series como visitantes.
Los tres ganadores avanzarán a la Fase 2, en la que se encontrarán con otros 13 equipos, entre los que destacan Botafogo (Brasil) y Argentinos Juniors. El Bicho se enfrentará a Barcelona de Ecuador. La modalidad de juego será la misma que en la ronda anterior, con series a ida y vuelta, sin cruces entre clubes de un mismo país.
A cada cruce se le asignará un número del 1 al 8 para posicionar a los ganadores en la última etapa. Los enfrentamientos de la Fase 3 ya quedaron establecidos con el cuadro de la Fase 2, por lo que no habrá sorteo. Habrá ocho mano a mano en total y los ganadores jugarán entre sí para definir a los cuatro clasificados a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Lo único que, hasta el momento, sabe Boca, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.
El Bombo 2 tiene muchos equipos de fuste. Uno de ellos es Corinthians, flamante campeón de la Copa de Brasil, con un plantel de jerarquía internacional y experiencia copera. También figuran Estudiantes de La Plata y Lanús -al igual que ningún otro argentino-, aunque no pueden compartir zona con Boca, además de equipos siempre incómodos como Libertad, Cerro Porteño, Bolívar y Cruzeiro.
Más abajo aparece el Bombo 3, en el que quedó Rosario Central, acompañado por clubes con muchas participaciones en la Libertadores como Junior, Universidad Católica de Chile e Independiente Santa Fe. Por último, el Bombo 4 tendrá a los debutantes argentinos Platense e Independiente Rivadavia, además de Mirassol y los cuatro equipos que llegarán desde las rondas previas.
Bombos para el sorteo de la etapa de grupos de la Libertadores 2026
Bombo 1
- Flamengo (Campeón 2025)
- Palmeiras (1° del ranking Conmebol)
- Boca (4°)
- Peñarol (5°)
- Nacional (8°)
- Liga de Quito (10°)
- Fluminense (11°)
- Independiente del Valle (16°)
Bombo 2
- Libertad (17°)
- Estudiantes (18°)
- Cerro Porteño (20°)
- Lanús (21°)
- Corinthians (22°)
- Bolívar (23°)
- Cruzeiro (29°)
- Universitario (32°)
Bombo 3
- Junior (34°)
- Universidad Católica de Chile (35°)
- Rosario Central (48°)
- Independiente Santa Fe (53°)
- Always Ready (64°)
- Coquimbo (82°)
- Deportivo La Guaira (114°)
- Cusco (142°)
Bombo 4
- Universidad Central de Venezuela (179°)
- Platense (223°)
- Independiente Rivadavia (sin ranking)
- Mirassol (sin ranking)
- G1 (ganador Fase 3″)
- G2 (ganador Fase 3″)
- G3 (ganador Fase 3″)
- G4 (ganador Fase 3″)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo Boca
"No me llamaron nunca". Antonio Mohamed: las ganas de ser entrenador de Boca y por qué no dirigió a la selección de México
Cronograma. Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026: contra quién debuta y todas las fechas
Copa Libertadores. Bombos definidos: Boca, el único argentino cabeza de serie y la ubicación de los otros seis representantes
- 1
Miguel Borja viaja a México para formalizar su vínculo con Cruz Azul
- 2
La grave lesión de Alexander Isak sacude al Liverpool y pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026
- 3
Antonio Mohamed habló de las ganas de dirigir a Boca y porqué está lejos de la selección de México
- 4
Rusia: un jugador de futsal sufrió un grave accidente con pirotecnia durante un partido y casi pierde un ojo