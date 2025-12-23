Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo se conocen los grupos, con los rivales del xeneize

Boca es uno de los seis clubes argentinos que participarán de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, que podrían ser siete si Argentinos Juniors logra clasificarse en las “Fases Previas”. El xeneize regresa al torneo más importante de Sudamérica, en el que se mantiene como el segundo máximo ganador con seis títulos, luego de dos años seguidos de ausencia. Y el objetivo es pelear por el título, como su historia se lo demanda.

El sorteo para determinar en qué zona quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, en la instancia en la que el equipo de la Ribera quedó eliminado en este 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

En su última participación en la Copa Libertadores, en 2025, Boca quedó eliminado en la Fase 2 del repechaje Manuel Cortina - LA NACION

Seis equipos afrontarán la Fase 1, con tres series a ida y vuelta y con el segundo encuentro a disputarse en el estadio del mejor ubicado en el ranking Conmebol. Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela) y Universidad Católica (Ecuador) jugarán la revancha en condición de locales, justamente, mientras que Juventud (Uruguay), 2 de Mayo (Paraguay) y The Strongest (Bolivia) cerrarán sus respectivas series como visitantes.

Los tres ganadores avanzarán a la Fase 2, en la que se encontrarán con otros 13 equipos, entre los que destacan Botafogo (Brasil) y Argentinos Juniors. El Bicho se enfrentará a Barcelona de Ecuador. La modalidad de juego será la misma que en la ronda anterior, con series a ida y vuelta, sin cruces entre clubes de un mismo país.

Así se juega la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que Boca perdió en 2025 Captura

A cada cruce se le asignará un número del 1 al 8 para posicionar a los ganadores en la última etapa. Los enfrentamientos de la Fase 3 ya quedaron establecidos con el cuadro de la Fase 2, por lo que no habrá sorteo. Habrá ocho mano a mano en total y los ganadores jugarán entre sí para definir a los cuatro clasificados a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Lo único que, hasta el momento, sabe Boca, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.

Boca disputará la Copa Libertadores 2026; será cabeza de serie en el sorteo de la etapa de grupos Marcos Brindicci - LA NACION

El Bombo 2 tiene muchos equipos de fuste. Uno de ellos es Corinthians, flamante campeón de la Copa de Brasil, con un plantel de jerarquía internacional y experiencia copera. También figuran Estudiantes de La Plata y Lanús -al igual que ningún otro argentino-, aunque no pueden compartir zona con Boca, además de equipos siempre incómodos como Libertad, Cerro Porteño, Bolívar y Cruzeiro.

Más abajo aparece el Bombo 3, en el que quedó Rosario Central, acompañado por clubes con muchas participaciones en la Libertadores como Junior, Universidad Católica de Chile e Independiente Santa Fe. Por último, el Bombo 4 tendrá a los debutantes argentinos Platense e Independiente Rivadavia, además de Mirassol y los cuatro equipos que llegarán desde las rondas previas.

Bombos para el sorteo de la etapa de grupos de la Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo (Campeón 2025)

Palmeiras (1° del ranking Conmebol)

Boca (4°)

Peñarol (5°)

Nacional (8°)

Liga de Quito (10°)

Fluminense (11°)

Independiente del Valle (16°)

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025, integrará el Bombo 1 en el sorteo de marzo LUIS ACOSTA - AFP

Bombo 2

Libertad (17°)

Estudiantes (18°)

Cerro Porteño (20°)

Lanús (21°)

Corinthians (22°)

Bolívar (23°)

Cruzeiro (29°)

Universitario (32°)

Bombo 3

Junior (34°)

Universidad Católica de Chile (35°)

Rosario Central (48°)

Independiente Santa Fe (53°)

Always Ready (64°)

Coquimbo (82°)

Deportivo La Guaira (114°)

Cusco (142°)

Bombo 4