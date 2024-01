escuchar

Este jueves comienza la Copa de la Liga 2024, el torneo que se disputará en la primera parte del año, previo a la realización de la Liga Profesional (LPF), con una etapa regular de 14 jornadas y llaves de eliminación directa a partir de cuartos de final. Se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la LPF.

El comienzo de la competencia oficial en la Argentina en este 2024 tendrá dos partidos en simultáneo: Instituto vs. Deportivo Riestra, por la zona A, y Tigre vs Sarmiento, por la B, ambos programados para este jueves a las 19. El mismo día, pero a las 21.15, el campeón defensor, Rosario Central, iniciará su participación en el torneo frente a Atlético Tucumán en condición de visitante. Boca Juniors, en tanto, debutará el sábado 27 a las 19 vs. Platense, mientras que River Plate hará lo propio el domingo 28, también a las 19, vs. Argentinos Juniors.

Los 28 integrantes de Primera División están repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Así se juega la primera fecha de la Copa de la Liga 2024

Jueves 25 de enero

19.00 Tigre vs. Sarmiento (Zona B)

19.00 Instituto vs. Deportivo Riestra (Zona A)

21.15 Central Córdoba vs. Newell’s (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona A)

Viernes 26 de enero

19.00 Talleres vs. Gimnasia de La Plata (Zona A)

19.00 Barracas Central vs. Vélez (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia vs. Independiente (Zona A)

21.15 Banfield vs. Huracán (Zona A)

Sábado 27 de enero

17.00 San Lorenzo vs. Lanús (Zona B)

19.00 Platense vs. Boca Juniors (Zona B)

21.00 Racing vs. Unión (Zona B)

Domingo 28 de enero

17.00 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia (Zona B)

19.00 River Plate vs. Argentinos Juniors (Zona A)

21.00 Estudiantes de La Plata vs. Belgrano (Zona B)

Todos los campeones de la Copa de la Liga

Copa Diego Armando Maradona 2020: Boca Juniors (derrotó por penales a Banfield luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario).

Copa de la Liga Profesional 2021: Colón (venció 3 a 0 a Racing).

Copa de la Liga Profesional 2022: Boca Juniors (le ganó 3 a 0 a Tigre).

Copa de la Liga Profesional 2023: Rosario Central (derrotó 1 a 0 a Platense).

Los festejos de Rosario Central tras la obtención de la Copa de la Liga 2023 ante Platense LA NACION/Marcelo Manera