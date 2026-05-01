Tigre se repuso a la tempranera lesión de su capitán, a sus fantasmas y con una ráfaga vuelve a estar en carrera

De siete partidos sin perder a 12 sin ganar. Tigre pasó de equipo de riesgo, con triunfos sobre Racing y goleada frente a River, a depender de una combinación de resultados para lograr una plaza en los playoffs del torneo Apertura. El comienzo de la aventura internacional también repitió la fórmula: del empate en Perú, con Alianza Atlético, a la derrota frente a Macará, de Ecuador, en Victoria. La tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana no le ofrecía margen de error al Matador: América de Cali le tomaba el pulso y el triunfo era prácticamente una obligación para no quedar descolgado. El entrenador Diego Dabove necesitaba que los jugadores respaldaran en el campo de juego la tarea y los futbolistas dieron la talla: fue festejo por 2 a 0, un marcador que reaviva la ilusión.

David Romero encara entre Josen Escobar y Dylan Borrero: el regreso del atacante, una noticia alentadora para Tigre ALEJANDRO PAGNI - AFP

No fue sencillo el recorrido para firmar el triunfo, porque a los dos minutos el capitán Joaquín Laso sufrió una dolencia muscular y Tigre en los primeros compases perdía a un referente. La baja se sumaba a que América de Cali se adueñó de la pelota, y con la habilidad y desequilibrio de Jhon Murillo, que recostado sobre el sector izquierdo del ataque abría grietas. Un cabezazo de Daniel Valencia y una estocada de Murillo que el N°9 de los Diablos Rojos no logró conectar, dos acciones que reflejaban que los colombianos manejaban el desarrollo y, además, generaban situaciones de peligro.

Santi López encara a Marlon Torres; el atacante resultó una pieza de desequilibrio y participó de las dos jugadas en los goles de Tigre ALEJANDRO PAGNI - AFP

Tigre estaba adormecido, y ni el aliento de los hinchas lo despabilaba. Pero descubrió la contundencia de otras épocas, de aquel comienzo alentador de año. De un lateral de Federico Álvarez, Ignacio Russo fabricó un pase para Santi López; la pelota siempre viajó a un toque y por el centro del área apareció Martín Garay para anticipar a Omar Bertel y derrotar al arquero Jean Fernandes.

Un gol que modificó el escenario: Tigre se quitó los fantasmas que lo envolvieron en los últimos partidos, esos que marcaron la racha sin victorias, y América de Cali se hundió, quedó paralizado. Se olvidó de las sociedades, del encadenamiento de pases: Rafael Carrascal –primo de Jorge, ex River y actualmente en Flamengo-, Tomás Ángel -hijo de Juan Pablo, el goleador que brilló en River-, Yeison Guzmán, Murillo y Valencia dejaron de conectar y el Matador olfateó que era el momento para dar un nuevo golpe.

El abrazo de Ignacio Russo y el director técnico Diego Dabove: futbolista y entrenador mantienen una relación que se forjó en los años en que el DT trabajó con Miguel Russo, el padre del artillero ALEJANDRO PAGNI - AFP

De un tiro de esquina, llegó el festejo de Russo: ejecutó Santi López, la bajó Ramón Arias y de atropellada el artillero infló la red. El abrazo con el DT Dabove fue un síntoma de la unión del grupo, que no le suelta la mano a un entrenador que ante las críticas también tiene el apoyo de los dirigentes.

La relación entre Russo y Dabove es un lazo muy fuerte que el director técnico forjó con Miguel Ángel Russo, el padre del goleador y que falleció el 8 de octubre pasado. Para el entrenador, Miguel fue su padre futbolístico: con él se inició en el cuerpo técnico que el consagrado DT entonces lideraba en Los Andes; como futbolista –era arquero- subió al plantel de primera de Lanús también por elección de Russo.

Lo mejor del triunfo de Tigre

Al partido le sobraron 60 minutos: Tigre controló el juego. No siempre con la posesión de la pelota, pero sí marcando superioridad en el campo, y a excepción de una atajada en el final del arquero Felipe Zenobio, no padeció sofocones. El orden fue gravitante, tanto como los goles que en el primer tiempo serenaron a un equipo que en los últimos tiempos se derrumbaba ante la primera adversidad.

Tigre tenía una tarea y la cumplió. Rompió la racha negativa, su goleador recuperó el poder de fuego y en los minutos finales reapareció tras una lesión que lo marginó por cuatro encuentros David Romero, que compuso con Russo la fórmula de ataque que hizo destacar al Matador en los primeros meses del año. Con el triunfo se relanza en la Copa Sudamericana y el domingo ante Rosario Central intentará dar el golpe y ser parte de los playoffs en la Liga Profesional.