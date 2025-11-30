Cuándo es el Mundial de fútbol 2026: todas las fechas

El Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá ya se palpita porque, a falta de siete meses para que la pelota comience a rodar, desde diciembre se sucederán fechas clave para los 42 participantes que ya están clasificados y los 20 que lucharán por quedarse con los seis cupos que restan a través de los repechajes de Europa e Internacional.

El próximo viernes la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) realizará el sorteo de la etapa de grupos en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. Allí los equipos conocerán a sus rivales y, también, los posibles caminos hacia la final del certamen que comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio.

Fechas clave del Mundial 2026

5 de diciembre de 2025: Sorteo.

26 al 31 de marzo de 2026: Repechajes de Europa e internacional para definir los últimos seis clasificados.

11 de junio de 2026: Inicio del torneo.

28 de junio - 3 de julio de 2026: 16avos de final.

4 de julio - 7 de julio: Octavos de final.

9 de julio - 11 de julio: Cuartos de final.

14 y 15 de julio: Semifinales.

18 de julio: Partido por el tercer puesto.

19 de julio: Final.

El Mundial 2026 se definirá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey Frank Franklin II - AP

Países clasificados al Mundial 2026

Concacaf (Norteamérica) : Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador), Curazao, Haití y Panamá.

: Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador), Curazao, Haití y Panamá. Conmebol (Sudamérica) : Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. OFC (Oceanía) : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. AFC (Asia) : Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

: Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita. CAF (África) : Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. UEFA (Europa): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica, Escocia, España y Suiza.

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en la capital estadounidense (Facebook/FIFA World Cup)

Todas las sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Mercedes Benz Stadium - Atlanta: Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores.

Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores. Gillette Stadium - Boston: También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas.

También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas. AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie.

Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie. NRG Stadium - Houston: Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS.

Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS. Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.

Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas. Estadio SoFi - Los Angeles: Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos.

Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos. Hard Rock Stadium - Miami: Suele albergar los partidos de Miami Dolphins de la NFL, como así también otros destacados eventos deportivos como el US Open de tenis, uno de los cuatro Grand Slams. Fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 67.000 personas.

El Hard Rock Stadium de Miami será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo, a realizarse en 2026 Shutterstock

MetLife Stadium - Nueva Jersey: Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina.

Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina. Levi’s Stadium - San Francisco: Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL.

Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL. Lumen Field - Seattle: Es la cancha de dos equipos de fútbol, Seattle Sounders de la liga masculina (MLS) y OL Reign de la femenina (NWSL), así como de los Seattle Seahawks de la NFL. Abrió sus puertas en 2002 y tiene un aforo de 68.000 espectadores.

México

Estadio Azteca - Ciudad de México: Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales.

Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales. Estadio Akron - Jalisco: Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores.

Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores. Estadio BBVA - Monterrey: Es el estadio de Rayados de Monterrey. Se inauguró en 2015 y tiene un aforo de 53.000 personas.

El BBVA Stadium de Monterrey, México, es una de las sedes más modernas de la Copa del Mundo 2026 @msl

Canadá

BMO Field - Toronto: Sede de Toronto FC de la MLS. Fue inaugurado en 2007 y uenta con una capacidad para 45.000 fanáticos.

Sede de Toronto FC de la MLS. Fue inaugurado en 2007 y uenta con una capacidad para 45.000 fanáticos. BC Place - Vancouver: Finalizado en 1983, es el recinto de Vancouver Whitecaps de la MLS y de BC Lions, un club de fútbol americano de Canadá. Tiene capacidad para casi 60.000 espectadores.