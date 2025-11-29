Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato

El sorteo del Mundial 2026, que definirá los grupos de la primera edición ampliada a 12 zonas, ya tiene fecha y lugar definidos. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) oficializó los bombos, con 42 clasificados de los 48 participantes. Los últimos seis cupos se dirimirán en los repechajes de marzo de 2026.

El evento dará a conocer el destino de los seleccionados participantes y tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 14 (horario argentino) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos. Allí, los clasificados conocerán a sus primeros rivales en la etapa de grupos de un torneo histórico por su formato ampliado.

El Mundial 2026 se sorteará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington FIFA

El procedimiento del sorteo se adaptará a la nueva estructura de la Copa del Mundo. Esto resultará en la conformación de 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Las selecciones del Bombo 1 serán las cabezas de serie. México en la zona A, Canadá la B y Estados Unidos la D, mientras que el resto se ubicará al azar en los grupos restantes.

La FIFA implementará restricciones para evitar cruces entre países de la misma confederación en la etapa inicial, con la excepción de Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), que aportará 16 representantes y, en consecuencia, se permitirá hasta un máximo de dos europeos por grupo, buscando equilibrar la distribución.

Además, teniendo en cuenta la ronda de eliminación directa, que por primera vez comenzará en 16vos de final, la casa madre del fútbol a nivel mundial estableció un cambio fundamental para “garantizar el equilibrio competitivo”. Se crearán dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos, aplicando restricciones para “conseguir una distribución equilibrada”. En ese contexto, los dos mejores equipos según el ranking FIFA, España y la Argentina, se ubicarán en lados opuestos del cuadro si lideran sus grupos, pudiendo enfrentarse únicamente en una hipotética final. Del mismo modo, Francia e Inglaterra, tercero y cuarto en el escalafón internacional, también se repartirán en los diferentes lados del cuadro si dominan sus zonas.

La Argentina y España, siempre y cuando lideren sus grupos, se podrían cruzar únicamente en la final Canchallena

La Selección Argentina, campeona del mundo en ejercicio, integra el Bombo 1 junto a los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y otras ocho potencias: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Los pelotones restantes ya perfilan posibles rivales de peso para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Del Bombo 2, el equipo albiceleste no podrá cruzarse con Colombia, Uruguay y Ecuador, debido a las restricciones geográficas. Esto deja a Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, y a Marruecos, semifinalista en la última edición, como las principales amenazas. Completan este bombo Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Croacia, una de las mejores selecciones del Siglo XXI, es el gran "cuco" del Bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026 SAVO PRELEVIC� - AFP�

En el Bombo 3, la atención se centra en la temible Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard, una de las selecciones que mostró un nivel superlativo en las eliminatorias europeas. También figuran Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Finalmente, el Bombo 4 podría esconder una sorpresa mayúscula. Aunque Ghana es considerado el más “poderoso” de los ya clasificados en este bombo (que incluye a Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda), la incógnita recae en los equipos del repechaje. Italia busca su boleto por esa vía y, de clasificarse, integrará este pelotón, elevando el nivel.