Así quedó la tabla histórica de campeones del Mundial Sub 17, tras el título de Portugal

Portugal se coronó campeón del Mundial Sub 17 Qatar 2025 al derrotar este jueves en la final a Austria 1 a 0 en el estadio Internacional Khalifa y logró su primera estrella en el certamen de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para menores de 17 años.

El único tanto del combinado luso, que nunca antes había jugado una definición mundialista, lo marcó Anísio Cabral a los 32′. Previamente, Italia le ganó a Brasil 4 a 2 por penales -en el tiempo reglamentario igualaron 0 a 0- y se quedó con el tercer puesto.

Con su primer festejo, los portugueses igualaron en la tabla de máximos ganadores a Francia (Trinidad y Tobago 2001), Unión Soviética (Canadá 1987), Arabia Saudita (Escocia 1989), Suiza (Nigeria 2009), Inglaterra (India 2017) y Alemania (Indonesia 2023).

El máximo ganador de la Copa del Mundo Sub 17 es Nigeria, que no compitió en esta edición, con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. También celebró en Japón 1993, Corea del Sur 2007 y Emiratos Árabes Unidos 2013. Brasil tiene cuatro coronas (Egipto 1997, Nueva Zelanda 1999, Finlandia 2003 y Brasil 2019) mientras que México y Ghana suman dos cada uno.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra / Portugal - 1

La selección argentina, por su parte, fue eliminada en 16avos de final de Qatar 2025 a manos de México, por penales. A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Todos los campeones del Mundial Sub 17