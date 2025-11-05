Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025

El partido definitorio de la 66° edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes se disputará en el estadio Monumental de Lima, Perú
La final de la Copa Libertadores 2025 pondrá a cara nuevamente a dos equipos brasileños: Palmeiras y Flamengo. La supremacía del país vecino en las competencias continentales de clubes es cada vez más notoria y, tras varios años, Brasil alcanzará a la Argentina en cantidad de Libertadores ganadas, con 25 cada uno. El partido se llevará a cabo el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú, estadio donde se jugó la definición de 2019, con victoria de Flamengo por 2 a 1 frente a River.
La sede, sin embargo, podría estar en riesgo. José Jerí, presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso, decretó “Estado de Emergencia” en Lima hasta el 21 de noviembre, con chances de extenderlo, por las protestas violentas en toda la ciudad. De prorrogarse, el partido definitorio podría jugarse en otro país. Cabe destacar que ya hubo un cambio de sede este año para la final de la Copa Sudamericana: pasó de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a Asunción, Paraguay.
El primero en meterse al duelo decisivo fue el Mengão, que eliminó a Racing por 1 a 0, resultado que logró en la ida, en el Maracaná, ya que en la revancha todo terminó en un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Luego, el Verdão logró la épica: goleó 4 a 0 a Liga de Quito como local en el estadio Allianz Parque, una semana después de haber perdido 3 a 0 como visitante, por lo que, además de avanzar, ratificó su condición de favorito al título.
Todas las finales de la Copa Libertadores a partido único
- 2019 - Flamengo 2 vs. River 1, en el Monumental de Lima.
- 2020 - Palmeiras 1 vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro.
- 2021 - Palmeiras 2 vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo.
- 2022 - Flamengo 1 vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil.
- 2023 - Fluminense 2 vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro.
- 2024 - Botafogo 3 vs. Atlético Mineiro 1, en el Monumental de Buenos Aires.
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
- Independiente (Argentina) - Siete títulos
- Boca Juniors (Argentina) - Seis
- Peñarol (Uruguay) - Cinco
- River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno
- Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno
- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno
- Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno cada uno
