Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores 2025 pondrá a cara a cara a Palmeiras y Flamengo. El encuentro se llevará a cabo el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú, recinto donde se jugó la definición de 2019, la primera con sede neutral y a partido único en Sudamérica, con victoria de Flamengo por 2 a 1 frente a River.

La supremacía del Brasil en las competencias continentales de clubes es cada vez más notoria y, tras varios años, alcanzará a la Argentina en cantidad de Libertadores ganadas, con 25 cada uno. Los finalistas de esta edición poseen tres títulos cada uno y el que se consagre se convertirá en el equipo del país vecino con más trofeos de este tipo, igualando en la tabla de campeones a River y Estudiantes de La Plata.

El campeón de la Copa Libertadores 2025 levantará el trofeo en Lima, Perú Ricardo Moraes - Reuters

El primero en meterse al duelo decisivo fue el Mengão, que eliminó a Racing por 1 a 0, resultado que logró en la ida, en el Maracaná, ya que en la revancha todo terminó en un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Luego, el Verdão logró la épica: goleó 4 a 0 a Liga de Quito como local en el estadio Allianz Parque, una semana después de haber perdido 3 a 0 como visitante, por lo que, además de avanzar, ratificó su condición de favorito al título.

Será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten en la final de la Libertadores. El antecedente data de la edición 2021, cuando se vieron las caras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En aquella oportunidad, el Verdão se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson (Gabriel Barbosa empató transitoriamente para el Mengão).

Todas las finales de la Copa Libertadores a partido único

2019 - Flamengo 2 vs. River 1, en el Monumental de Lima.

vs. River 1, en el Monumental de Lima. 2020 - Palmeiras 1 vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro.

vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro. 2021 - Palmeiras 2 vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo.

vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo. 2022 - Flamengo 1 vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil.

vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil. 2023 - Fluminense 2 vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro.

vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro. 2024 - Botafogo 3 vs. Atlético Mineiro 1, en el Monumental de Buenos Aires.

Atlético Mineiro se quedó a las puertas de ganar la Copa Libertadores 2024; busca revancha en la Sudamericana Gustavo Garello - AP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

Independiente (Argentina) - Siete títulos

Boca Juniors (Argentina) - Seis

Peñarol (Uruguay) - Cinco

River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno

Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno

Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno

Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno cada uno