LA NACION

Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025

El partido definitorio de la 66° edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes se disputará en el estadio Monumental de Lima, Perú

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Palmeiras y Flamengo, los dos mejores equipos de Sudamérica desde hace varios años, disputarán la final de la Copa Libertadores 2025
Palmeiras y Flamengo, los dos mejores equipos de Sudamérica desde hace varios años, disputarán la final de la Copa Libertadores 2025MAURO PIMENTEL - AFP

La final de la Copa Libertadores 2025 pondrá a cara a cara a Palmeiras y Flamengo. El encuentro se llevará a cabo el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú, recinto donde se jugó la definición de 2019, la primera con sede neutral y a partido único en Sudamérica, con victoria de Flamengo por 2 a 1 frente a River.

La supremacía del Brasil en las competencias continentales de clubes es cada vez más notoria y, tras varios años, alcanzará a la Argentina en cantidad de Libertadores ganadas, con 25 cada uno. Los finalistas de esta edición poseen tres títulos cada uno y el que se consagre se convertirá en el equipo del país vecino con más trofeos de este tipo, igualando en la tabla de campeones a River y Estudiantes de La Plata.

El campeón de la Copa Libertadores 2025 levantará el trofeo en Lima, Perú
El campeón de la Copa Libertadores 2025 levantará el trofeo en Lima, PerúRicardo Moraes - Reuters

El primero en meterse al duelo decisivo fue el Mengão, que eliminó a Racing por 1 a 0, resultado que logró en la ida, en el Maracaná, ya que en la revancha todo terminó en un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Luego, el Verdão logró la épica: goleó 4 a 0 a Liga de Quito como local en el estadio Allianz Parque, una semana después de haber perdido 3 a 0 como visitante, por lo que, además de avanzar, ratificó su condición de favorito al título.

Será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten en la final de la Libertadores. El antecedente data de la edición 2021, cuando se vieron las caras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En aquella oportunidad, el Verdão se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson (Gabriel Barbosa empató transitoriamente para el Mengão).

Todas las finales de la Copa Libertadores a partido único

  • 2019 - Flamengo 2 vs. River 1, en el Monumental de Lima.
  • 2020 - Palmeiras 1 vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro.
  • 2021 - Palmeiras 2 vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo.
  • 2022 - Flamengo 1 vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil.
  • 2023 - Fluminense 2 vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro.
  • 2024 - Botafogo 3 vs. Atlético Mineiro 1, en el Monumental de Buenos Aires.
Atlético Mineiro se quedó a las puertas de ganar la Copa Libertadores 2024; busca revancha en la Sudamericana
Atlético Mineiro se quedó a las puertas de ganar la Copa Libertadores 2024; busca revancha en la SudamericanaGustavo Garello - AP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

  • Independiente (Argentina) - Siete títulos
  • Boca Juniors (Argentina) - Seis
  • Peñarol (Uruguay) - Cinco
  • River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno
  • Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno
  • Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno
  • Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno cada uno
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Bielsa admite errores pero sigue en Uruguay: “Si los jugadores quieren que me vaya, vienen y me lo dicen”
    1

    Marcelo Bielsa se hizo responsable de la paliza sufrida por Uruguay ante Estados Unidos, pero no renuncia

  2. Así quedó conformado el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 Qatar 2025
    2

    Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 2025

  3. Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025
    3

    Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025: día, hora y TV

  4. Rosario Central vs. Estudiantes, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Rosario Central vs. Estudiantes, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Cargando banners ...