Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 2025

Este viernes se disputaron los cuartos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas de esta edición. Los cruces serán así: Portugal vs. Brasil y Austria vs. Italia. Ambos partidos se llevarán a cabo este lunes en el complejo deportivo Aspire Zone de Al Rayán, ubicado a 10 kilómetros del centro de Doha, capital de Qatar, con televisación de DSports. El minuto a minuto de cada compromiso, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El primero en meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo para menores de 17 años fue el seleccionado austríaco, que derrotó a Japón por la mínima diferencia con un gol de Johannes Moser, una de las grandes revelaciones de este certamen. Juega en Liefering, un equipo de la segunda división de Austria, y es uno de los máximos goleadores de lo que va del Mundial con seis tantos, misma cantidad que el portugués Anísio Cabral, promesa de Benfica.

Austria sufrió para vencer a Japón, pero logró meterse en las semifinales del Mundial Sub 17 FIFA

Luego llegó el turno de la Azzurra, que dejó en el camino a Burkina Faso tras una ajustada victoria por 1 a 0 con un tanto de Thomas Campaniello. Disputará las semifinales por segunda vez en su historia y sueña con pasar a la final por primera vez, ya que anteriormente cayó ante Nigeria por 1 a 0 en 1987. En aquella oportunidad afrontó el duelo por el tercer puesto, pero perdió frente a Costa de Marfil por 2 a 1 y se quedó sin la posibilidad de adjudicarse la medalla de bronce.

Posteriormente, el combinado luso celebró tras vencer a Suiza por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Mateus Mide, enganche de Porto, y José Neto, defensor de Benfica. Disputó apenas tres Mundiales Sub 17: Escocia 1989, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En el primero de ellos se quedó con el tercer lugar tras vencer a Baréin por 3 a 0 (previamente cedió en semifinales ante el local, a la postre subcampeón, por la mínima diferencia.

Portugal se lució y se metió entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo para menores de 17 años FIFA

Por último, la Verdeamarela protagonizó un ajustado y épico triunfo ante Marruecos para regresar a las semifinales de una Copa del Mundo que lo tiene como tetracampeón. El resultado del encuentro fue de 2 a 1 tras una actuación memorable de Dell: puso el 1 a 0 parcial y, tras el empate de Ziyad Baha, anotó el gol definitivo a los 95′ para la algarabía carioca. Es el único de los cuatro países semifinalistas que sabe lo que es levantar este trofeo: lo consiguió en Egipto 1997, Nueva Zelanda 1999, Finlandia 2003 y Brasil 2019.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.