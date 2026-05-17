Así quedó conformada la final del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 tiene finalistas y son River Plate y Belgrano de Córdoba, quienes este fin de semana se impusieron en sus respectivos encuentros de semifinales y son los dos clubes que pujarán por el título de los 30 que comenzaron con la misma ilusión.

El primero en acceder al duelo decisivo fue el Millonario con una victoria sobre Rosario Central 1 a 0 en el estadio Monumental. En el primer tiempo, el arquero Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel, pero en el complemento Facundo Colidio se hizo cargo de otro disparo desde el mismo lugar y no falló.

El Pirata visitó a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal e igualó 1 a 1 en el tiempo regular con un goles de Facundo Jainikoski a los 6′ y de Nicolás ‘Uvita’ Fernández, que empardó a segundos del final y llevó el encuentro al suplementario. En el agregado tampoco hubo un ganador y hubo que ejecutar penales.

En la tanda, Gabriel Florentin tuvo la posibilidad de darle al Bicho la clasificación, pero falló y Ramiro Hernandes no perdonó después de que el arquero Thiago Cardozo atajó el remate de Enzo Pérez. Antes, en el anfitrión Gastón Verón estrelló su tiro en el travesaño y convirtieron Hernán López Muñóz, Francisco Álvarez y Leandro Lozano.

Resultados de las semifinales del Torneo Apertura 2026

River Plate 1-0 Rosario Central.

Argentinos Juniors (3) 1-1 (4) Belgrano de Córdoba.

Final del Torneo Apertura 2026

River Plate vs. Belgrano de Córdoba - Domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El cuadro del Torneo Apetura 2026, con los finalistas definidos

La definición del Torneo Apertura para conocer al ganador del título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

26 clubes, además de los eliminados en las semifinales, ya concluyeron su participación en el campeonato. En cuartos de final se quedaron Racing, Gimnasia de La Plata, Huracán y Unión de Santa Fe; y en los octavos de final se despidieron Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza, Lanús, Boca Juniors, Independiente, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Vélez. No accedieron a los playoffs Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Deportivo Riestra, Tigre, Sarmiento de Junín, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 74 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) / San Lorenzo - 22

Vélez / Estudiantes - 19

Huracán / Rosario Central - 13

Newell’s - 9

Lanús - 7

Belgrano de Córdoba - 6

Argentinos Juniors / Arsenal de Sarandí / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata / Sportivo Barracas / Talleres de Córdoba - 2

Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita, Estudiantes de Caseros / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín de Tucumán / Balcarce (club extinguido) / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal de Rosario / Patronato / Platense / Independiente Rivadavia - 1

Estudiantes fue el último campeón del fútbol argentino: levantó el Trofeo de Campeones 2025 Marcelo Manera - LA NACION

Títulos nacionales