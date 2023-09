escuchar

La selección argentina vuelve a afrontar un compromiso correspondiente a las eliminatorias sudamericanas este martes. Tras el encuentro ante Ecuador, en el que ganó por 1 a 0 con un golazo de Lionel Messi, visitará a Bolivia en la siempre complicada altura de La Paz, ciudad de la que muchas veces se fue con resultados adversos, incluyendo un 6 a 1 en contra en el torneo clasificatorio al Mundial Sudáfrica 2010. El encuentro, que comenzará a las 17 (hora argentina), se podrá ver en vivo por TV a través de TyC Sports y TV Pública, aunque también se puede seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni regresa al estadio Hernando Siles, ubicado a 3.581 metros sobre el nivel del mar, luego de tres años. La última vez que se presentó allí consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa (el tanto boliviano lo convirtió Marcelo Moreno Martins, que luego se consolidaría como el máximo goleador de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022). Ese triunfo le sirvió para cortar una racha de 15 años sin ganar en Bolivia.

Bolivia vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Fecha 2 de las Eliminatorias hacia el Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Día : Martes 12 de septiembre.

: Martes 12 de septiembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Hernando Siles, La Paz. Bolivia.

: Hernando Siles, La Paz. Bolivia. Árbitro : Esteban Ostojich (Uruguay).

: Esteban Ostojich (Uruguay). TV ; TV Pública y TyC Sports.

; TV Pública y TyC Sports. Streaming : TyC Sports Play.

: TyC Sports Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y dejó entrever el once titular que pondrá en cancha aunque, como es su costumbre, no lo confirmó: “El equipo en La Paz será parecido al que jugó el otro día ante Ecuador. (Ángel) Di María y Julián (Álvarez) tienen chances de entrar (desde el arranque)”, afirmó. ‘Fideo’ y la ‘Araña’, de no mediar inconvenientes, reemplazarían a Nicolás González y Lautaro Martínez.

Además, afirmó que Lionel Messi viajará con el plantel. En los últimos días se generó preocupación en torno al capitán del seleccionado, quien pidió el cambio ante el equipo ecuatoriano y encendió las alarmas: “Lo del cambio se dio así y seguramente no será la última vez. Por ahí empiece a salir sobre los partidos, pero me sentí muy bien”, aseguró la ‘Pulga’ al término del encuentro. “Messi va a viajar. Hoy se entrenó diferenciado pero está en condiciones de viajar”, comentó Scaloni este domingo.

Buenas noticias para la selección argentina: Lionel Scaloni confirmó que Messi viajará con el plantel LUIS ROBAYO - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.62 contra los 5.50 que se repagan por un triunfo de Bolivia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

Posibles formaciones

Bolivia : Carlos Lampe; Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Carlos Roca; Diego Medina, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Víctor Abrego, Miguel Terceros; Marcelo Moreno Martins y Daniel Rojas.

: Carlos Lampe; Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Carlos Roca; Diego Medina, Héctor Cuellar, Luciano Ursino, Víctor Abrego, Miguel Terceros; Marcelo Moreno Martins y Daniel Rojas. Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.