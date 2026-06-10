Cuál es la canción del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó de manera oficial el álbum del Mundial 2026, el cual representa el proyecto musical más ambicioso en la historia del certamen. Este trabajo discográfico incluye 18 temas que buscan reflejar la energía, la diversidad y la unión que caracterizan al torneo que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio. El que acapara todos los flashes y es el principal es Dai Dai, interpretado por Shakira y Burna Boy.

El tema, que sonará en vivo este jueves en la Ceremonia Inaugural del Mundial, figura como canción oficial de la Copa del Mundo que, a su vez, apoya al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. La iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares al término del torneo, a fin de proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al fútbol y a una educación de calidad.

El presidente de la casa madre del fútbol a nivel internacional, Gianni Infantino, se refirió al lanzamiento del álbum mediante un comunicado oficial: “La FIFA reunió un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia”, afirmó. “En el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 participan artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas mundiales hasta voces que están abriéndose paso y configurando el futuro del sector. Todos ellos se incluyen en un proyecto pensado para unir a los aficionados en todo el mundo gracias al poder de la música y del fútbol”, cerró.

La lista de canciones cuenta con una amplia variedad de géneros. El tema “Goals” une a LISA, Anitta y Rema, mientras que “Game Time” lo interpretan Future y Tyla. Otras colaboraciones destacadas incluyen a Daddy Yankee junto a Shenseea en “Echo” y Los Ángeles Azules con Belinda en “Por Ella”. Además, el álbum cuenta con la inesperada participación de los Rolling Stones, que interpretan el remix de “In the Stars” y tienen un acuerdo que incluye la presentación de tres portadas de edición limitada del álbum en vinilo del Mundial.

Gianni Infantino durante la Ceremonia de Apertura del Centro de Medios Audiovisuales del Mundial Tony Gutiérrez - AP

El disco también contiene canciones como: “Show Me” de Ayra Starr y Latto; “Game Time” de Future y Tyla; “Illuminate” de Jessie Reyez y Elyanna; “Three Nations” de 21 Savage, Nata Cano y French Montana; “No Place Like Home” de Major Lazer, Nelly Furtado y Davido; “Mi México Lindo” de Alejandro Fernández, “Blessings” de Stormzy, Fridayy y Angel, y “Energy” de Ava Max y BIA.

Además, Jelly Roll y Carín León colaboran en “Lighter”, mientras que Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy presentan “Siir Siir”. Por otro lado, Danny Ocean dice presente con “Partidazo” y el streamer y youtuber estadounidense IShowSpeed aporta “Champion”. La lista se completa con “Love Always Wins”, de Shaggy, Cimafunk y Zema, además de la mencionada “Dai Dai”.

IShowSpeed junto a Emiliano 'Dibu' Martínez; el streamer y youtuber hizo su propio tema para el Mundial

La idea de este álbum es actuar como una plataforma para la colaboración artística global. Varias de estas canciones se presentarán en vivo y en directo durante los Countdown Concert de Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, así como en las tres ceremonias de inauguración.

Lista de temas del álbum oficial del Mundial 2026

Goals : LISA, Anitta y Rema

: LISA, Anitta y Rema Game Time: Future y Tyla

Time: Future y Tyla Illuminate : Jessie Reyez y Elyanna

: Jessie Reyez y Elyanna Echo : Daddy Yankee y Shenseea

: Daddy Yankee y Shenseea Por Ella : Los Ángeles Azules y Belinda

: Los Ángeles Azules y Belinda Three Nations : 21 Savage, Nata Cano y French Montana

: 21 Savage, Nata Cano y French Montana No Place Like Home : Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido In the Stars (Remix) : The Rolling Stones

: The Rolling Stones Show Me : Ayra Starr y Latto

: Ayra Starr y Latto Mi México Lindo : Alejandro Fernández

: Alejandro Fernández Blessings : Stormzy, Fridayy y Angel

: Stormzy, Fridayy y Angel Energy : Ava Max y BIA

: Ava Max y BIA Lighter : Jelly Roll y Carín León

: Jelly Roll y Carín León Siir Siir : Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy Partidazo : Danny Ocean

: Danny Ocean Champion : IShowSpeed

: IShowSpeed Love Always Wins : Shaggy, Cimafunk y Zema

: Shaggy, Cimafunk y Zema Dai Dai: Shakira y Burna Boy