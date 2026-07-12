Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

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Argentinos e ingleses se verán las caras en una de las semifinales de la Copa del Mundo; el ganador disputará la final contra Francia o España
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La selección argentina e Inglaterra protagonizarán una de las semifinales del Mundial 2026. El partido se llevará a cabo este miércoles a las 16 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, y transmisión vía streaming por parte de las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.
El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los cuatro mejores tras derrotar a Suiza por 3 a 1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para el combinado helvético). Los Tres Leones, por su parte, dejaron en el camino a la Noruega de Erling Haaland por 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup puso en ventaja parcial a los Vikingos Rojos).
La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 12 de noviembre de 2005, en el marco de un amistoso internacional disputado en Ginebra, Suiza. Entonces, el seleccionado británico se quedó con la victoria por 3 a 2 con dos goles de Michael Owen y uno de Wayne Rooney (Hernán Crespo y Walter Samuel convirtieron los tantos del equipo que en ese entonces era dirigido por José Néstor Pekerman).
- El ganador de este compromiso avanzará a la final y se cruzará con el seleccionado que resulte vencedor en el enfrentamiento entre Francia y España.
Argentina vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber
- Semifinales del Mundial 2026.
- Día: Miércoles 15 de julio.
- Hora: 16 (horario argentino).
- Estadio: Mercedes Benz Stadium de Atalnta, Estados Unidos.
- Árbitro: A confirmar.
- TV: Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.
- Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.70 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.
Historial de Argentina vs. Inglaterra
- Inglaterra 2-1 Argentina - Amistoso 1951
- Argentina 0-0 Inglaterra - Amistoso 1953
- Inglaterra 3-1 Argentina - Mundial 1962
- Argentina 1-0 Inglaterra - Amistoso 1964
- Inglaterra 1-0 Argentina - Mundial 1996
- Inglaterra 2-2 Argentina - Amistoso 1974
- Argentina 1-1 Inglaterra - Amistoso 1977
- Inglaterra 3-1 Argentina - Amistoso 1980
- Argentina 2-1 Inglaterra - Mundial 1986
- Inglaterra 2-2 Argentina - Amistoso 1991
- Argentina 2 (4)-(3) 2 Inglaterra - Mundial 1998
- Argentina 0-0 Inglaterra - Amistoso 2000
- Argentina 0-1 Inglaterra - Mundial 2002
- Inglaterra 3-2 Argentina - Amistoso 2005
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