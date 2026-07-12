Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

La selección argentina e Inglaterra protagonizarán una de las semifinales del Mundial 2026. El partido se llevará a cabo este miércoles a las 16 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, y transmisión vía streaming por parte de las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los cuatro mejores tras derrotar a Suiza por 3 a 1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para el combinado helvético). Los Tres Leones, por su parte, dejaron en el camino a la Noruega de Erling Haaland por 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup puso en ventaja parcial a los Vikingos Rojos).

Alexis Mac Allister abrió el marcador ante Suiza, en los cuartos de final, y anotó su primer gol en este Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 12 de noviembre de 2005, en el marco de un amistoso internacional disputado en Ginebra, Suiza. Entonces, el seleccionado británico se quedó con la victoria por 3 a 2 con dos goles de Michael Owen y uno de Wayne Rooney (Hernán Crespo y Walter Samuel convirtieron los tantos del equipo que en ese entonces era dirigido por José Néstor Pekerman).

El ganador de este compromiso avanzará a la final y se cruzará con el seleccionado que resulte vencedor en el enfrentamiento entre Francia y España.

Argentina vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber

Semifinales del Mundial 2026.

Día : Miércoles 15 de julio.

: Miércoles 15 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Mercedes Benz Stadium de Atalnta, Estados Unidos.

: Mercedes Benz Stadium de Atalnta, Estados Unidos. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.70 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Las casas de apuestas ponen a Inglaterra como favorita al triunfo en la semifinal ante la Argentina RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Historial de Argentina vs. Inglaterra