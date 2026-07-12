Nico Paz mostró el nivel de estrés que le generó el partido de la Argentina frente a Suiza

El jugador de la selección argentina Nicolás Paz hizo una divertida publicación en sus redes sociales después de la victoria de la albiceleste por 3 a 1 ante Suiza y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El futbolista de Como, de Italia, compartió una ironía mediante la cual demostró los nervios que sintió durante el cruce de los cuartos de final, en el cual estuvo en el banco de suplentes.

El mediocampista de 21 años, nacido en España pero nacionalizado argentino, subió una captura de pantalla de una aplicación de su teléfono para monitorear su estrés y mostró que la app le registró un aumento, con una media de 2,7, lo que se categoriza como “alto”.

En tanto, Paz bromeó sobre el registro de su estrés y escribió junto con la imagen un texto a modo de chiste. “Vamos, Argentina”, dijo y añadió un emoji de una risa.

La publicación de Nico Paz en sus redes sociales

De todos modos, no es la primera vez que el mediocampista hace una publicación tras un partido de la selección argentina. En el marco del triunfo y goleada de la albiceleste por 3 a 0 a Islandia en el último amistoso previo al Mundial, el jugador posteó una serie de imágenes y expresó: “Gran partido para terminar de preparar el Mundial. ¡Todos juntos!”. A su vez, en esa ocasión, su novia, Emma Ramírez, le respondió y le dejó un tierno mensaje: “Qué bien te queda esa camiseta”.

De los seis partidos que la selección argentina disputó hasta las semifinales, Paz jugó nada más que en la fase de grupos, en los encuentros ante Argelia y Jordania. En el debut ingresó a los 80 minutos en lugar de Lionel Messi, que convirtió los tres goles, mientras que en el último cruce ingresó en la cancha como titular.

Nico Paz jugó en el debut ante Argelia Aníbal Greco - La Nación

Por su parte, Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de una renovación del plantel en los cruces decisivos de la Copa del Mundo, ya que ante Cabo Verde, Egipto y Suiza no ingresaron figuras jóvenes como Nico Paz, Valentín Barco y Giuliano Simeone. Al respecto, el entrenador marcó que son futbolistas que están preparados para partidos importantes pero que, en los últimos duelos, optó por jugadores como Nicolás González o Gonzalo Montiel por cómo se dio el desarrollo del juego.

Paz, a su vez, fue uno de los futbolistas que estuvo en duda antes del Mundial por una lesión, tal como sucedió también con Leandro Paredes o Cristian Romero. Semanas antes del debut, el volante sufrió un golpe en la rodilla izquierda tras un choque con el futbolista argentino Nicolás Valentini en la Serie A y, si bien desde un principio los médicos aseguraron que llegaba a la competencia, su evolución no fue tan favorable y a 13 días del comienzo del certamen, quedó bajo observación.

Sin embargo, después de entrenarse al margen de sus compañeros, el futbolista logró recuperarse y disputó 58 minutos en el partido ante Islandia, el último antes del debut de la selección argentina.