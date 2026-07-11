Por dónde pasan Noruega vs. Inglaterra y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. De acá saldrá el tercer semifinalista del certamen y el rival del ganador del cruce entre la selección argentina y Suiza. Juegan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, a partir de las 18 (horario argentino), con arbitraje del inglés Michael Oliver, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Vikingos Rojos se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo tras dejar en el camino nada menos que a Brasil, luego de ganarle por 2 a 1 con un doblete de Erling Haaland (Neymar Jr., de penal, descontó para la Verdeamarela). Los Tres Leones, por su parte, eliminaron a México, uno de los tres anfitriones de esta edición, por 3 a 2, con un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el Tri).

Inglaterra eliminó a México, uno de los tres anfitriones, en los octavos de final del Mundial 2026 Fernando Llano - AP

Noruega vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Noruega : Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Patrick Berg, Sander Berge; Alexander Sorloth u Oscar Bobb, Andreas Schjelderup o Antonio Nusa y Erling Haaland.

: Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Patrick Berg, Sander Berge; Alexander Sorloth u Oscar Bobb, Andreas Schjelderup o Antonio Nusa y Erling Haaland. Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence o John Stones, Ezri Konsa, John Stones o Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka o Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon o Marcus Rashford; y Harry Kane.

Resultados de Noruega en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo I: Triunfo 4 a 1 vs. Irak - Dos goles de Erling Haaland y uno de Leo Ostigard y Aymen Hussein en contra.

- Dos goles de Erling Haaland y uno de Leo Ostigard y Aymen Hussein en contra. Fecha 2 del Grupo I: Triunfo 3 a 2 vs. Senegal - Dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen (Ismaila Sarr anotó los dos tantos de los africanos).

- Dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen (Ismaila Sarr anotó los dos tantos de los africanos). Fecha 3 del Grupo I: Derrota 4 a 1 vs. Francia - Gol de Thelo Aasgaard (Ousmane Dembélé anotó tres de los cuatro tantos franceses y Désiré Doué hizo el restante)

- Gol de Thelo Aasgaard (Ousmane Dembélé anotó tres de los cuatro tantos franceses y Désiré Doué hizo el restante) 16vos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Costa de Marfil - Goles de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos).

- Goles de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos). Octavos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Brasil - Dos goles de Erling Haaland (Neymar Jr. descontó para los sudamericanos).

Noruega dio la sorpresa y dejó a Brasil afuera de la Copa del Mundo en octavos de final CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026