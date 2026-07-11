Por dónde pasan Noruega vs. Inglaterra y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este sábado a las 18 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con arbitraje del francés Clement Turpin
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Este sábado se enfrentan Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. De acá saldrá el tercer semifinalista del certamen y el rival del ganador del cruce entre la selección argentina y Suiza. Juegan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, a partir de las 18 (horario argentino), con arbitraje del inglés Michael Oliver, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
Los Vikingos Rojos se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo tras dejar en el camino nada menos que a Brasil, luego de ganarle por 2 a 1 con un doblete de Erling Haaland (Neymar Jr., de penal, descontó para la Verdeamarela). Los Tres Leones, por su parte, eliminaron a México, uno de los tres anfitriones de esta edición, por 3 a 2, con un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el Tri).
Noruega vs. Inglaterra: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- Noruega: Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Patrick Berg, Sander Berge; Alexander Sorloth u Oscar Bobb, Andreas Schjelderup o Antonio Nusa y Erling Haaland.
- Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence o John Stones, Ezri Konsa, John Stones o Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka o Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon o Marcus Rashford; y Harry Kane.
Resultados de Noruega en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo I: Triunfo 4 a 1 vs. Irak - Dos goles de Erling Haaland y uno de Leo Ostigard y Aymen Hussein en contra.
- Fecha 2 del Grupo I: Triunfo 3 a 2 vs. Senegal - Dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen (Ismaila Sarr anotó los dos tantos de los africanos).
- Fecha 3 del Grupo I: Derrota 4 a 1 vs. Francia - Gol de Thelo Aasgaard (Ousmane Dembélé anotó tres de los cuatro tantos franceses y Désiré Doué hizo el restante)
- 16vos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Costa de Marfil - Goles de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos).
- Octavos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Brasil - Dos goles de Erling Haaland (Neymar Jr. descontó para los sudamericanos).
Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo L: Victoria 4 a 2 vs. Croacia - Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas).
- Fecha 2 del Grupo L: Empate 0 a 0 vs. Ghana.
- Fecha 3 del Grupo L: Victoria 2 a 0 vs. Panamá - Goles de Jude Bellingham y Harry Kane.
- 16vos de final: Victoria 2 a 1 vs. República Democrática del Congo - Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos).
- Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. México - Dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los tantos mexicanos).
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