Cuándo juega Boca vs. Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores 2026

Esta semana se disputa la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026 y uno de los encuentros que se desarrolla el martes 14 de abril es el de Boca Juniors frente a Barcelona de Ecuador, por la zona D. El encuentro está programado a las 21.30 en la Bombonera y se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el colombiano Wilmar Roldán, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.43 contra 9.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.33.

Boca vs. Barcelona: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Grupo D - Fecha 2

Día: Martes 14 de abril de 2026.

Hora: 21.30.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

TV: Fox Sports.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: Canchallena.

El xeneize, cabeza de serie del Grupo D, debutó en el certamen con un triunfo sobre Universidad Católica de Chile 2 a 1 en Santiago y se presentará ante su gente con el anhelo de volver a ganar para encaminar su clasificación a los octavos de final.

Este sábado igualó ante Independiente 1 a 1 en el Torneo Apertura 2026. El entrenador Claudio Úbeda dispuso de una formación con mayoría de suplentes para resguardar futbolistas para el duelo por el torneo internacional y, también, el Superclásico ante River en el estadio Monumental que afrontará el domingo 19 de abril. Solo el arquero Agustín Marchesín y Santiago Asacacíbar fueron de la partida de los habituales titulares y ambos se perfilan para repetir ante los ecuatorianos. Los que reaparecerán son Leandro Paredes y Tomás Aranda, sin minutos ante el Rojo por una suspensión y decisión técnica, respectivamente.

Leandro Paredes vuelve a ser titular en Boca Juniors en el encuentro de la Copa Libertadores ante Barcelona Marcos Brindicci - LA NACION

El club de Guayaquil inició la etapa de grupos con una derrota como local frente a Cruzeiro 1 a 0 y necesita conseguir un buen resultado en la Bombonera para no quedar relegado en la clasificación. Su periplo en el certamen internacional comenzó en el repechaje, donde eliminó consecutivamente a Argentinos Juniors y Botafogo de Brasil.

En su plantel cuenta con varios futbolistas argentinos y sobresale Darío Benedetto, con un pasado importante en Boca Juniors. El ‘Pipa’ regresará a la Bombonera tras su desprolija salida en el último ciclo y es probable que los hinchas lo reciban de buena manera porque tuvo un buen desempeño en el club. Los otros jugadores albiceleste del equipo ecuatoriano son Milton Celiz, Luca Sosa, Matías Lugo, el ex-River Plate Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba.

Darío Benedetto volverá a la Bombonera con la camiseta de Barcelona de Ecuador JUAN MABROMATA - AFP

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Barcelona: José Gabriel Cevallos o José David Contreras; Jonathan Mina, Jhonnier Chalá, Gustavo Vallecilla, William Vargas; Jefferson Intriago, Milton Céliz, Tomás Martínez; Sergio Núñez, Héctor Villalba y Miguel Parrales. DT: César Farías.

El historial entre ambos equipos tiene ocho antecedentes con cuatro triunfos de Boca, dos de Barcelona y dos empates. La última vez que se vieron las caras fue en la copa Libertadores 2021, en la primera etapa, con victoria de los ecuatorianos como local y un empate sin goles en la Bombonera.