Cuándo juega Boca vs. Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores 2026

El duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo D se desarrolla este martes en la Bombonera con arbitraje de Wilmar Roldán y se transmite en vivo por Fox Sports
- 4 minutos de lectura'
Esta semana se disputa la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026 y uno de los encuentros que se desarrolla el martes 14 de abril es el de Boca Juniors frente a Barcelona de Ecuador, por la zona D. El encuentro está programado a las 21.30 en la Bombonera y se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la previa al cotejo que arbitrará el colombiano Wilmar Roldán, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.43 contra 9.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.33.
Boca vs. Barcelona: todo lo que hay que saber
Copa Libertadores 2026 - Grupo D - Fecha 2
- Día: Martes 14 de abril de 2026.
- Hora: 21.30.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
- TV: Fox Sports.
- Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.
- Minuto a minuto: Canchallena.
El xeneize, cabeza de serie del Grupo D, debutó en el certamen con un triunfo sobre Universidad Católica de Chile 2 a 1 en Santiago y se presentará ante su gente con el anhelo de volver a ganar para encaminar su clasificación a los octavos de final.
Este sábado igualó ante Independiente 1 a 1 en el Torneo Apertura 2026. El entrenador Claudio Úbeda dispuso de una formación con mayoría de suplentes para resguardar futbolistas para el duelo por el torneo internacional y, también, el Superclásico ante River en el estadio Monumental que afrontará el domingo 19 de abril. Solo el arquero Agustín Marchesín y Santiago Asacacíbar fueron de la partida de los habituales titulares y ambos se perfilan para repetir ante los ecuatorianos. Los que reaparecerán son Leandro Paredes y Tomás Aranda, sin minutos ante el Rojo por una suspensión y decisión técnica, respectivamente.
El club de Guayaquil inició la etapa de grupos con una derrota como local frente a Cruzeiro 1 a 0 y necesita conseguir un buen resultado en la Bombonera para no quedar relegado en la clasificación. Su periplo en el certamen internacional comenzó en el repechaje, donde eliminó consecutivamente a Argentinos Juniors y Botafogo de Brasil.
En su plantel cuenta con varios futbolistas argentinos y sobresale Darío Benedetto, con un pasado importante en Boca Juniors. El ‘Pipa’ regresará a la Bombonera tras su desprolija salida en el último ciclo y es probable que los hinchas lo reciban de buena manera porque tuvo un buen desempeño en el club. Los otros jugadores albiceleste del equipo ecuatoriano son Milton Celiz, Luca Sosa, Matías Lugo, el ex-River Plate Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba.
Posibles formaciones
- Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
- Barcelona: José Gabriel Cevallos o José David Contreras; Jonathan Mina, Jhonnier Chalá, Gustavo Vallecilla, William Vargas; Jefferson Intriago, Milton Céliz, Tomás Martínez; Sergio Núñez, Héctor Villalba y Miguel Parrales. DT: César Farías.
El historial entre ambos equipos tiene ocho antecedentes con cuatro triunfos de Boca, dos de Barcelona y dos empates. La última vez que se vieron las caras fue en la copa Libertadores 2021, en la primera etapa, con victoria de los ecuatorianos como local y un empate sin goles en la Bombonera.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
Grupo D. Boca Juniors vs. Barcelona, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online
"Somos los Peaky Blinders". ¿El equipo del año?: ganó un partidazo, sonó la música de "El Padrino" y el DT motiva a todos
Había incertidumbre, hay ilusión. No es solo Paredes: Boca hoy no está como se pensaba que estaría
- 1
Billie Jean King Cup: el insólito saque de una canadiense que definió el partido tras casi 4 horas
- 2
Barcelona se encamina en la liga de España a un doblete que no obtiene desde la época de Lionel Messi
- 3
Boca empezó con suplentes y tuvo el regreso del Changuito Zeballos, pero no le alcanzó para vencer a Independiente
- 4
River le ganó a Racing por el optimismo de Colidio y el golazo con clase de Driussi: escala en el Apertura