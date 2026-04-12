Posiciones del Torneo Apertura: así están las tablas, tras el empate de Boca ante Independiente

Boca Juniors e Independiente empataron 1 a 1 este sábado en la Bombonera en uno de los clásicos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, resultado que mantiene a ambos en zona de clasificación a octavos de final de la tabla de posiciones del Grupo A, pero que le sirve más al local que al visitante.

El Rojo se puso en ventaja a los 9′ por intermedio del uruguayo Matías Abaldo. Antes de que termine el primer tiempo, Milton Giménez igualó de penal luego de una infracción a Alan Velasco que el árbitro Andrés Merlos sancionó tras revisarla en el VAR y que generó mucho malestar en el rival porque entendió que fue perjudicado.

Con el punto obtenido, el elenco de Claudio Úbeda, que llegó a 11 cotejos sin derrotas, se mantiene en el tercer puesto con 21 puntos producto de cinco triunfos, seis empates y dos caídas. Se ubica por detrás de Estudiantes de La Plata, líder con 24 unidades, y Vélez, escolta con 22. De los clubes que están detrás suyo lo pueden superar cuando termine la jornada Defensa y Justicia -recibe a Talleres de Córdoba- y Lanús -juega el clásico con Banfield-. La T lo alcanzará si vence al Halcón de Florencio Varela.

El combinado de Gustavo Quinteros, en tanto, subió al séptimo lugar con 18 tantos conseguidos en cuatro alegrías, seis pardas y tres derrotas. Cuando termine la jornada lo pueden superar Talleres y San Lorenzo -visita a Newell’s- mientras que Platense lo puede igualar -recibe a Gimnasia de Mendoza-.

En la próxima jornada Boca Juniors disputará el Superclásico ante River en el estadio Monumental. El encuentro está programado el domingo 19 de abril a las 17. Luego, el día 23, visitará a Defensa y Justicia por la fecha 16 y, por último, irá a Santiago del Estero a jugar contra Central Córdoba en el postergado de la jornada número 9, que se suspendió en su momento por el paro del fútbol argentino. Entre medio de esos duelos, el xeneize afrontará dos cotejos de la Copa Libertadores: el próximo martes recibirá a Barcelona de Ecuador y y el día 28 visitará a Cruzeiro en Brasil.

Independiente, por su parte, recibirá en la próxima fecha a Defensa y Justicia el 18 de abril y en la última del calendario se medirá con Deportivo Riestra el 24 de abril. Su duelo reprogramado es contra San Lorenzo y es el último que disputará antes de los playoffs.