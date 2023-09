escuchar

Este miércoles, desde las 21.30 (hora argentina), Inter Miami y Houston Dynamo se enfrentan en el marco de la final de la US Open Cup 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Jon Freemon, se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. En el local, el DT Gerardo ‘Tata’ Martino aguardará a Lionel Messi hasta último momento para evaluar si comienza el partido como titular o si parte desde el banco de suplentes. El 10 viene de retirarse en el primer tiempo ante Toronto por la Major League Soccer (MLS) y de ni siquiera ser convocado ante Atlanta (previo a Toronto) ni Orlando City (posterior).

El combinado floridano persigue el segundo título de su corta historia. Hace poco más de un mes levantó un trofeo por primera vez: la Leagues Cup 2023, un torneo internacional (reúne a todos los equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos y la Primera División de México) que tuvo a Messi como goleador y figura indiscutida, por lo que se quedó con los galardones de Top Scorer y MVP. Para acceder a esta instancia venció en semifinales a Cincinnati, por penales, luego de igualar 3 a 3 en tiempo reglamentario.

Lionel Messi ante Cincinnati, en la semifinal de la US Open Cup; la 'Pulga' podría ir al banco ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Anaranjado, por su parte, ya sabe lo que es ganar la US Open Cup: lo consiguió en la edición de 2008, en la que derrotó 3 a 0 en la final a Philadelphia. Para meterse entre los dos mejores del certamen eliminó en semifinales a Real Salt Lake por 3 a 1 gracias a los goles del mexicano Héctor Herrera, el panameño Adalberto Carrasquilla y el colombiano Luis Alberto Caicedo (el ecuatoriano Anderson Julio anotó para los utaheños).

Inter Miami vs. Houston Dynamo: todo lo que hay que saber

Final de la US Open Cup 2023.

Día : Miércoles 27 de septiembre.

: Miércoles 27 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Árbitro : Jon Freemon.

: Jon Freemon. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

En la previa del encuentro, ‘Tata’ Martino advirtió que es “muy difícil asignarle un porcentaje de participación a Messi en la final”. El capitán no completa los 90 minutos de un partido desde el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la MLS. Desde entonces, jugó 89′ con la selección argentina ante Ecuador por las Eliminatorias, fue desafectado del partido ante Bolivia, no fue convocado en la caída por 5 a 2 ante Atlanta United por la liga estadounidense, jugó como titular y pidió el cambio a los 37′ en el duelo ante Toronto y no formó parte del equipo que igualó 1 a 1 con Orlando City. Acumula mucho cansancio de partidos y lo siente físicamente, además de que la cicatriz de una vieja lesión se le resiente por esta misma circunstancia.

Lionel Messi pidió el cambio antes de que finalice el primer tiempo en el duelo ante Toronto CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.78 contra los 4.00 que se repagan por un triunfo de Houston Dynamo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen; Robert Taylor, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi o Leonardo Campana y Josef Martínez.

: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen; Robert Taylor, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi o Leonardo Campana y Josef Martínez. Houston Dynamo: Steve Clark; Franco Escobar, Ethan Bartlow, Teenage Hadebe, y Brad Smith; Luis Alberto Caicedo, Héctor Herrera, Nelson Quiñones, Adalberto Carrasquilla, y Sebastian Kowalczyk; Ibrahim Aliyu.