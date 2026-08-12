Cuándo se juega el partido postergado entre River e Independiente Santa Fe

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la reprogramación de la serie entre River Plate e Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras la suspensión del partido de ida en Bogotá a raíz del terremoto que afectó al oeste de Colombia y cuyo epicentro fue a unos 300 kilómetros de la ciudad capital.

El primer encuentro de la serie se iba a desarrollar este miércoles en el Campín de Bogotá, pero se suspendió por el fuerte sismo que sacudió a una buena proporción del territorio y que tiene hasta el momento un saldo de 240 fallecidos y alrededor de 2000 desaparecidos.

Sin demasiado margen para reacomodar el partido en el apretado calendario, la Conmebol pospuso una semana el inicio de la serie sin modificar los escenarios, algo que se rumoreó con Lima y Asunción como posibles lugares para la ida. Es así que el primer encuentro tendrá lugar el 19 de agosto en el Campín de Bogotá, fecha en la que se iba a disputar la revancha en el Monumental y la cual se pasó al 26 de agosto. Ambos juegos comenzarán a las 21.30 (hora argentina).

Lo que hay que saber de Santa Fe vs. River

La modificación del calendario para ambos equipos obligó a reorganizar su semana, en la que ambos conjuntos comenzaron a prepara la serie con el objetivo en común de dar un paso más en la Copa Sudamericana 2026.

El fin de semana pasado Independiente Santa Fe derrotó a Boyacá Chicó 2 a 0 por el torneo de la Primera División y logró su primer triunfo en un certamen incipiente. Antes de verse las caras con River, jugará este sábado ante Atlético Nacional.

Hugo Rodallega es la gran figura de Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe

En el primer semestre del año el elenco dirigido por el uruguayo Pablo Repetto compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en el Grupo E por detrás de Corinthians y Platense, por lo que decantó en la Sudamericana.

Allí, en 16avos eliminó a Caracas de Venezuela por un global de 5 a 0, 2 a 0 en la ida de local y 3 a 0 en la revancha. En su plantel cuenta con el histórico Hugo Rodallega, el delantero de 41 años que continúa vigente y aporta su experiencia y calidad. Además, se destacan los jugadores argentinos Nahuel Bustos, Maximiliano Lovera y Emmanuel Olivera.

El Millonario, por su parte, está inmerso en una crisis deportiva porque no para de acumular caídas: lleva cinco en fila y todavía no ganó desde que comenzó el segundo semestre. La última fue el sábado pasado ante Tigre 1 a 0 en Victoria, que significó la cuarta en el Torneo Clausura, en el que marcha último en el Grupo B.

Además, fue eliminado de la Copa Argentina por Aldosivi de Mar del Plata y la continuidad de Eduardo Coudet como entrenador es día a día, más allá de que el presidente, Stefano Di Carlo, le ratificó su apoyo en una conferencia de prensa que brindó esta semana.

Este lunes la institución presentó a Thiago Almada, por quien pagó alrededor de 23 millones de dólares a Atlético de Madrid siendo la compra más cara de la historia del fútbol argentino. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 se incorporó a un plantel plagado de figuras, varias de las cuales arribaron en este mercado de pases como Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Francisco Ortega y Tobías Andrada.

Si bien estaba previsto que Almada no viaje a Colombia, la cancelación del encuentro le permitirá llegar en plenas condiciones al inicio de la serie dentro de una semana, incluso con minutos en el partido que su equipo disputará ante Argentinos Juniors por el Clausura.

Thiago Almada ya es jugador de River, que pagó más de 20 millones de dólares por su ficha

El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá con el vencedor de Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay. Para el Millonario, en el horizonte, siempre en caso de ir avanzando, asoma Boca Juniors en las semifinales.

Independiente Santa Fe y River coincidieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y se enfrentaron por duplicado. En Colombia igualaron sin goles mientras que el Ciudad de Buenos fue victoria del equipo dirigido por entonces por Marcelo Gallardo con tantos de Fabricio Angileri y Julián Álvarez. Kelvin Osorio descontó para el visitante en el histórico partido recordado porque Enzo Pérez atajó para el Millonario a raíz de un contagio masivo de Covid-19 en el plantel.