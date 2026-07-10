Cuándo se juega la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva. El encuentro que dará a conocer al campeón del mundo de esta edición está programado para el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Será el cierre de la la 23ª edición de la cita ecuménica organizada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Para este año, la cantidad de participantes se amplió de 32 a 48 y para cuando finalice el torneo se habrán disputado 104 partidos, 40 más que en las últimas siete Copas del Mundo. En consecuencia, los cuatro semifinalistas disputarán ocho partidos, uno más de lo acostumbrado: los perdedores de esa instancia jugarán en compromiso por el tercer puesto y los ganadores se verán las caras en la definición.

El Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, será la sede de la final del Mundial 2026 Flickr/Gabriel Argudo Jr/Creative Commons

El recinto estadounidense que albergará el partido N° 104 está ubicado en East Rutherford y fue inaugurado en 2010. Tiene capacidad para 82.500 espectadores y es compartido por los dos equipos de Nueva York de la National Football League de fútbol americano (NFL), los Jets y los Giants. Fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina y también se utilizó en la última Copa América 2024, en la que la albiceleste se consagró campeona: y en el Mundial de Clubes 2025.

Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil 1-1 Marruecos (Grupo C).

(Grupo C). Martes 16 de junio de 2026: Francia 4-2 Senegal (Grupo I).

(Grupo I). Lunes 22 de junio de 2026: Noruega 3-2 Senegal Grupo I).

Grupo I). Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador 2-1 Alemania (Grupo E).

(Grupo E). Sábado 27 de junio de 2026: Panamá 0-2 Inglaterra (Grupo L).

(Grupo L). Martes 30 de junio de 2026: Francia 3-0 Suecia (16avos de final).

(16avos de final). Domingo 5 de julio de 2026: Brasil 1-2 Noruega (Octavos de final).

(Octavos de final). Domingo 19 de julio de 2026: Final (Final - Partido 104).

Noruega eliminó a Brasil en los octavos de final, en el último partido en el Metlife Stadium antes de la final Al Bello - Getty Images North America

Resultados de todas las finales de los mundiales