Cuándo se juega la final del Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro definitivo de la 23ª edición de la Copa del Mundo, la primera con 48 participantes, se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva. El encuentro que dará a conocer al campeón del mundo de esta edición está programado para el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
Será el cierre de la la 23ª edición de la cita ecuménica organizada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Para este año, la cantidad de participantes se amplió de 32 a 48 y para cuando finalice el torneo se habrán disputado 104 partidos, 40 más que en las últimas siete Copas del Mundo. En consecuencia, los cuatro semifinalistas disputarán ocho partidos, uno más de lo acostumbrado: los perdedores de esa instancia jugarán en compromiso por el tercer puesto y los ganadores se verán las caras en la definición.
El recinto estadounidense que albergará el partido N° 104 está ubicado en East Rutherford y fue inaugurado en 2010. Tiene capacidad para 82.500 espectadores y es compartido por los dos equipos de Nueva York de la National Football League de fútbol americano (NFL), los Jets y los Giants. Fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina y también se utilizó en la última Copa América 2024, en la que la albiceleste se consagró campeona: y en el Mundial de Clubes 2025.
Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium
- Sábado 13 de junio de 2026: Brasil 1-1 Marruecos (Grupo C).
- Martes 16 de junio de 2026: Francia 4-2 Senegal (Grupo I).
- Lunes 22 de junio de 2026: Noruega 3-2 Senegal Grupo I).
- Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador 2-1 Alemania (Grupo E).
- Sábado 27 de junio de 2026: Panamá 0-2 Inglaterra (Grupo L).
- Martes 30 de junio de 2026: Francia 3-0 Suecia (16avos de final).
- Domingo 5 de julio de 2026: Brasil 1-2 Noruega (Octavos de final).
- Domingo 19 de julio de 2026: Final (Final - Partido 104).
Resultados de todas las finales de los mundiales
- Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.
- Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.
- Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.
- Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.
- Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.
- Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.
- Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.
- Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.
- México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.
- Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.
- Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.
- España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.
- México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.
- Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.
- Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.
- Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.
- Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.
- Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.
- Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.
- Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.
- Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.
- Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.
Otras noticias de FIFA
Como Di María en 2014. Un defensor de Bélgica llegó al Mundial lesionado y tiene el alta, pero su club no lo deja jugar
Día 30. Partidos de hoy del Mundial 2026, viernes 10 de julio: horario y por dónde ver en vivo online
Mundial 2026. La historia detrás de las tarjetas roja y amarilla y la curiosa idea que las inspiró
- 1
La FIFA salió a respaldar al árbitro que dirigió el partido Argentina-Egipto
- 2
La FIFA suspendió por dos fechas al inglés Jarred Quansah y recién podrá volver para la final
- 3
Dos periodistas se pelearon en medio la de la conferencia de Marruecos
- 4
Egipto no tiene razón: el detalle de todas las jugadas polémicas