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Cuándo vuelve a jugar la Argentina por el Mundial 2026: día, hora, TV y el rival en los cuartos de final

La selección de Lionel Scaloni superó a Egipto con una remontada épica por 3-2 y se medirá con Suiza

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El festejo final de Lionel Messi y el plantel tras la remontada épica ante Egipto en Atlanta
El festejo final de Lionel Messi y el plantel tras la remontada épica ante Egipto en Atlanta Julian Finney - FIFA - FIFA

La selección argentina ya tiene la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras vencer este martes a Egipto por 3-2 en un partido inolvidable en el Atlanta Stadium, el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó entre los ocho mejores del certamen y ahora espera por su próximo rival.

El seleccionado nacional volverá a jugar el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 (hora de la Argentina), de vuelta en el Kansas City Stadium, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

El estadio de Kansas City durante el partido debut de la Argentina ante Argelia
El estadio de Kansas City durante el partido debut de la Argentina ante ArgeliaSteph Chambers - FIFA - FIFA

El rival será Suiza, que venció a Colombia por 4 a 3 en la definición de penales, luego del 0-0 en el tiempo regular y el alargue.

La clasificación llegó después de una remontada cargada de emoción. La Argentina estuvo abajo por dos goles en el marcador frente a Egipto, incluso Lionel Messi falló un penal en el primer tiempo, pero el equipo reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el resultado con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández, que marcó el tanto decisivo en el tiempo agregado.

El encuentro de cuartos de final podrá verse en vivo por TV Pública, TyC Sports, Telefe, DSports (1610), Paramount+, Disney+ Premium, y Flow (109).

El camino de la Argentina en el Mundial 2026

Los jugadores argentinos festejan la victoria en el Atlanta Stadium
Los jugadores argentinos festejan la victoria en el Atlanta StadiumAníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Si supera los cuartos de final, la selección argentina volverá a jugar el miércoles 15 de julio, desde las 16, en Atlanta, por una de las semifinales.

En caso de avanzar nuevamente, disputará la final del Mundial el domingo 19 de julio, también a las 16, en Nueva Jersey, con el objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022 y alcanzar una nueva consagración mundial.

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