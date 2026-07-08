Suiza, el rival experto y con seguridad defensiva que eliminó a Colombia y va por la Argentina

Será Suiza. A contramano de lo que cabía esperar, dos fallos en la tanda de penales dejaron a Colombia fuera de juego y puso a la Argentina ante el desafío de enfrentar a un rival duro, más conservador y menos conocido, más físico y con menos talento. Un adversario rico en experiencia, formado por jugadores con muchos años en ligas top y grandes equipos, y por esto mismo, tan complicado como todos los anteriores.

Fue empate en Vancouver, el único de los octavos de final, un 0 a 0 bastante chato en el juego y tacaño en emociones, que pudo ganar el equipo dirigido por Néstor Lorenzo si en el minuto 110 Jaminton Campaz hubiese tenido la calma necesaria para definir el único mano a mano con un arquero en todo el partido. Le faltó al delantero de Rosario Central la frialdad para elegir la mejor manera de superar al arquero Gregor Kobel; su zurdazo se fue lejos, la resolución se deslizó hacia los doce pasos, y en esa instancia los helvéticos sacaron la luz de ventaja para pasar.

¿Qué adversario tendrá enfrente el conjunto de Lionel Scaloni el sábado en Kansas? Un típico equipo centroeuropeo, que conserva cierta semejanza (y dos supervivientes, el volante Granit Xhaka y el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez) de aquella Suiza que solo se rindió con un golazo de Ángel Di María, a dos minutos del final del alargue en los octavos de Brasil 2014.

El arquero Gregor Kobel tapa el penal de Cucho Hernández durante el desempate (AP Photo/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Cuando se hizo cargo en 2021 del combinado nacional de su país, Murat Yakin, el técnico, fue fiel a la identidad que caracterizó siempre a los conjuntos de los Alpes y alrededores. Armó una base de defensores confiables, difíciles de superar en el duelo individual y buenos cabeceadores; sobre esos cimientos fue montando el resto del edificio. No le ha ido mal. Desde entonces lleva 30 victorias y solo 13 caídas, apenas tres de ellas en los últimos 40 partidos.

El pilar principal de la estructura suiza está en el DNI de los ocupantes de la mitad trasera del campo. Los cuatro del fondo y los dos mediocampistas centrales rondan la treintena y acumulan la experiencia suficiente como para saber cómo manejar el ritmo que más les conviene a los suyos en los diferentes momentos del juego, porque además poseen la técnica suficiente para moverse con criterio, con y sin la pelota.

Duelo en lo alto: Manuel Akanji (5) despeja ante el ataque del colombiano Luis Suárez (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) DARRYL DYCK - The Canadian Press

Así, contra Colombia, Denis Zakaria (29 años, lateral derecho) le amargó la tarde a Luis Díaz, imponiendo su oficio y su potencia para derretir la habilidad del puntero colombiano. Del otro lado, Rodríguez (33) desarmó cualquier intento de John Arias para profundizar por su sector. En el centro, Nico Elvedi (29) y Manuel Akanji (30) impusieron su jerarquía ante la voluntad con pocas luces de Luis Suárez. Y en el medio, Xhaka (33) y Remo Freuler (34) se las ingeniaron para que James Rodríguez no encontrara nunca los espacios ni para conectar con los delanteros ni para probar puntería desde lejos.

Así, el ataque colombiano -sin el habitual aporte de los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica, ambos demasiado contenidos- quedó esterilizado en tres cuartos de cancha, y hasta el alargue Kobel apenas debió estirarse para mandar al córner un disparo de Gustavo Puerta.

Por supuesto, los zagueros suizos no son infalibles ni mucho menos. La oportunidad perdida por Campaz surgió de un error conjunto entre Akanji y Xhaka; y a los 8 de la primera parte de la prórroga, Davinson Sánchez logró ganar una por arriba y su cabezazo chocó con el techo del travesaño. Pero al menos en este partido y en todo el Mundial, la seguridad defensiva parece garantizada (solo 3 goles en contra).

Denis Zakaria le cierra la escalada a Luis Díaz (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con la pelota, Suiza ya es otro cantar, mucho menos lucido. Lo fue en el encuentro que lo devolvió a unos cuartos de final de Copa del Mundo después de 72 años (solo habían alcanzado esta fase en 1954), básicamente porque sus dos principales armas de ataque están averiadas. Johan Manzambi -20 años, tres goles y dos asistencias en el torneo-, se lesionó una rodilla en el entrenamiento del lunes y, aunque no hubo parte oficial que aclare el alcance de su dolencia, parece difícil que pueda recuperarse al 100 por ciento antes del sábado. Y Rubén Vargas -dos goles y una asistencia- arrastra un problema muscular que obliga a Yakin a medir su presencia sobre el césped. Esta vez solo disputó el alargue y pasó casi inadvertido.

Nico Elvedi, en la marca del colombiano Jhon Arias (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De esa manera, la salida prolija desde atrás que manejan Xhaka y Freuler se va diluyendo a medida que el balón se aproxima al arco de enfrente. Puerta y Jefferson Lerma en el medio, y la firmeza de Sánchez y Lucumí atrás le ahorraron alteraciones del sistema nervioso a Camilo Vargas, quien solo tuvo que revolcarse luego de que algunos desbordes de Dan Ndoye por izquierda generaran remates con relativo peligro.

Con tanto control defensivo y tan poca pimienta arriba de ambos lados, el único 0 a 0 de octavos de final fue un resultado cantado. Los penales, único modo de inclinar la balanza, decidieron que festejen los europeos. Su próxima etapa se llama Argentina, una exigencia sin duda superior. Como cada rival de este Mundial, Suiza presenta sus complejidades. Como en todos los partidos anteriores, la llave del éxito o la frustración estará pintada de celeste y blanco.