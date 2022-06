Cuándo vuelve a jugar la selección Argentina, los posibles rivales y qué pasará con el partido ante Brasil

Argentina cerró una temporada 2021-2022 perfecta. La gran victoria de la Argentina 3-0 ante Italia por la Finalissima en Wembley y la goleada a Estonia que quedará en la historia por los cinco goles convertidos por Lionel Messi dejaron a los amantes de la selección con ganas de volver a ver al equipo de Lionel Scaloni, pero... ¿Cuándo es el próximo partido? Los fanáticos deberán esperar hasta septiembre para ver a la Albiceleste y además, a la espera de si uno de esos rivales será con respecto al cotejo pendiente por las eliminatorias ante Brasil.

Aunque en un principio se pensó que este amistoso ante Estonia sería la despedida del plantel previa a Qatar, los planes de la dirigencia cambiaron tras el fallo de la FIFA que obliga a la Argentina a jugar contra Brasil el partido de eliminatorias suspendido el año pasado. El clásico sudamericano todavía tiene fecha a confirmar y, aunque la FIFA sugirió que sea en septiembre (a dos meses del mundial), la AFA continúa su batalla legal por suspender el encuentro.

Argentina no quiere disputar el duelo ante Brasil suspendido en San Pablo por las eliminatorias. La idea es disputar dos partidos en septiembre e incluso un tercero en noviembre

Ambas selecciones habían acordado realizar un amistoso en Melbourne, Australia, el 11 de junio, pero según confirmó Juninho Paulista, el coordinador de la selección brasileña, la Argentina pidió cancelarlo. Un encuentro que todavía no tiene ninguna definición y del que (por ahora) son puras especulaciones. Hay una realidad: ni Brasil ni la Argentina quieren jugar un clásico a poco de disputarse el Mundial. Pero la FIFA piensa otra cosa.

Si bien no hay fecha confirmada, la segunda quincena de septiembre recién será la próxima ventana para los partidos de la FIFA, esto cuando las ligas europeas ya estén en pleno desarrollo, ya que los campeonatos comienzan a principios o a mediados de agosto. Allí es cuando el combinado nacional volvería a tener acción. Pero el rival no sería Brasil. Es que, desde el cuerpo técnico de la selección, se intentará no jugar ante el Scratch, partido se especuló con jugar en Qatar y que podría servir para promocionar el mundial.

Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado argentino que lleva un récord de 33 partidos sin derrotas JOSE JACOME - POOL

Entonces, sin contar ese duelo ante la Verdeamarelha, los supuestos rivales podrían ser Estados Unidos y algún rival centroamericano. Aunque no hay certezas de ante quiénes se mediría, si se especula con mayor seguridad que esa parte de septiembre sería la última doble fecha FIFA para que todos los seleccionados que jugarán el Mundial vayan agarrando mayor rodaje.

Pero desde la dirigencia Albiceleste junto con el cuerpo técnico, también se baraja la posibilidad de disputar un tercer amistoso y éste sería en la semana previa al viaje del plantel argentino a Doha. Pero este partido demás no sería nada fácil debido a que las ligas europeas tienen pensado con cerrar la primera parte de la temporada 2022-2023 el fin de semana del 12 y 13 de noviembre con lo cuál no se podría contar con la mayoría de los jugadores a muy pocos días del comienzo del mundial que es el día 21 de ese mismo mes.

Vale destacar que el debut del equipo de Scaloni en el grupo C de Qatar 2022 será el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita a las 7 de la mañana, hora de Argentina. En su segunda presentación se medirá ante México, el sábado 26 a las 16 horas y cerrará la etapa de grupos ante Polonia el miércoles 30 de noviembre también a las 16.